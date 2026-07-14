Σενάριο βιβλίου επιστημονικής φαντασίας, ή μήπως σενάριο ταινίας τρόμου; Κωφεύοντας στις προειδοποιήσεις αστρονόμων, περιβαλλοντολόγων και ειδικών στην άγρια ζωή, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) χορήγησε άδεια σε μια νεοσύστατη εταιρεία της Καλιφόρνια να πειραματιστεί με την ανάκλαση ηλιακών αχτίδων στη σκοτεινή πλευρά της Γης, μετατρέποντας τη νύχτα σε μέρα για ένα συγκεκριμένο κομμάτι γης.

Ο δορυφόρος Earendil-1 της Reflect Orbital, που βρίσκεται σε τροχιά περίπου 644 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, θα ξεδιπλώσει τον καθρέφτη του. Το ανακλώμενο φως από τον δορυφόρο αναμένεται να καλύψει μια περιοχή πλάτους 4,8 χιλιομέτρων στην επιφάνεια της Γης.

Εξοπλισμένος με έναν κατευθυνόμενο ανακλαστήρα λεπτής μεμβράνης 18 μέτρων, ο δορυφόρος είναι απλώς η αφετηρία του φιλόδοξου οράματος της εταιρείας για «Sunlight on Demand» (φως κατά παραγγελία), όπου οι πελάτες θα μπορούν να παραγγέλνουν φως για μεγάλες εκτάσεις που θα χρησιμοποιείται για ηλιακά πάρκα, αστικό φωτισμό ή για επιχειρήσεις διάσωσεις.

Η εταιρεία οραματίζεται να στείλει σε τροχιά 50.000 τεράστιους καθρέφτες, με τον μεγαλύτερο από αυτούς να σχεδιάζεται να εκτείνεται σε σχεδόν 55 μέτρα πλάτος, ανακλώντας στην επιφάνεια της Γης φωτεινή ένταση ισοδύναμη με εκατό πανσελήνους.

Η Reflect Orbital κάνει λόγο για καινοτόμο τεχνολογία με «καλό σκοπό», ωστόσο οι επικριτές προειδοποιούν για καταστροφικές δυνατότητες.

Η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία, σε επιστολή της προς την FCC, υποστήριξε ότι [το εγχείρημα] θα μπορούσε να «τυφλώσει» παρατηρητήρια που χρηματοδοτούνται από το ομοσπονδιακό κράτος, ενέχοντας τον κίνδυνο πρόκλησης οφθαλμικών βλαβών σε ερασιτέχνες αστρονόμους, στιγμιαίας τύφλωσης πιλότων και οδηγών, καθώς και πρόκλησης λάμψης απρόβλεπτης έντασης.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους για διαταραχή των κιρκάδιων ρυθμών που ρυθμίζουν τον ανθρώπινο ύπνο, τη συμπεριφορά των ζώων, την ανθοφορία των φυτών και τη μετανάστευση.

Η FCC ισχυρίζεται ότι οι επιπτώσεις της τεχνολογίας είναι εκτός της αρμοδιότητάς της, η οποία αφορά το ραδιοφωνικό φάσμα, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Reflect Orbital, Μπεν Νόβακ, έχει αφήσει υποσχέσεις για «δικλείδες ασφαλείας».

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σχεδόν 11.000 δορυφόροι Starlink της SpaceX σε τροχιά πάνω από τα κεφάλια μας. Όποιος θέλει να εκτοξεύσει οτιδήποτε σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τον τομέα επιχειρήσεων της εταιρείας του Ίλον Μασκ, ή να συντονιστεί μαζί της.

Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων, όπως η παρά λίγο σύγκρουση ενός δορυφόρου Starlink και ενός κινεζικού δορυφόρου τον Δεκέμβριο του 2025.

Η FCC συστάθηκε αρχικά για να ρυθμίζει τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) συστάθηκε αρχικά για να ρυθμίζει τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Ωστόσο, πλέον της ζητείται να αξιολογήσει πολλές επιπτώσεις που δεν σχετίζονται με το ραδιοφωνικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένης της τροχιακής ασφάλειας, τομέα για τον οποίο ενδέχεται να μην διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Θα ήταν σκόπιμο να μεταφερθεί ένα μέρος αυτής της αξιολόγησης στο Γραφείο Διαστημικού Εμπορίου των ΗΠΑ αναφέρουν εμπειρογνώμονες.

Εντούτοις, οι πρόσφατες περικοπές στον προϋπολογισμό καθιστούν έναν τέτοιο στόχο ανέφικτο.

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Πηγή: skai.gr