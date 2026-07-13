Ένα βίντεο από τη νέα σειρά αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP), που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας στις 10 Ιουλίου 2026, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης διαδικτυακής συζήτησης, αφού επεξεργάστηκε με τεχνητή νοημοσύνη και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Το βίντεο, γνωστό ανεπίσημα ως «floating brain» («αιωρούμενο μυαλό»), παρουσιάζει ένα αντικείμενο που στην επεξεργασμένη εκδοχή φαίνεται πιο καθαρό, αλλάζει μορφή και εκτελεί απότομο ελιγμό πριν εξαφανιστεί. Η εικόνα αυτή οδήγησε σε πληθώρα εικασιών, από θεωρίες για μπαλόνια Mylar έως ισχυρισμούς περί άγνωστης τεχνολογίας.

Ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσθέσει ή να αλλοιώσει λεπτομέρειες που δεν υπάρχουν στο αυθεντικό υλικό και συνεπώς τέτοιες επεξεργασίες δεν μπορούν να θεωρηθούν αποδεικτικά στοιχεία.

Οι αμερικανικές αρχές υπενθυμίζουν ότι ο χαρακτηρισμός ενός περιστατικού ως «ανεπίλυτου» σημαίνει μόνο ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για ασφαλή ταυτοποίηση και όχι ότι πρόκειται για εξωγήινο αντικείμενο. Στο παρελθόν, αρκετές αντίστοιχες περιπτώσεις αποδόθηκαν τελικά σε μπαλόνια, drones, αεροσκάφη ή φυσικά φαινόμενα.

Τα τρία στοιχεία που ξεχώρισαν

Η τέταρτη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων περιλαμβάνει 19 βίντεο, 14 έγγραφα, τρεις φωτογραφίες και τέσσερα αρχεία ήχου από το Πεντάγωνο, τη NASA, τη CIA, το FBI και το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

Ξεχώρισαν:

Οι φωτογραφίες της αποστολής Columbia (STS-80) του 1996, στις οποίες εμφανίζεται αντικείμενο που δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα.

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τα «πράσινα πύρινα αντικείμενα» του 1949 πάνω από το Λος Άλαμος, με πιθανότερη επιστημονική εξήγηση τους μετεωρίτες.

Τα υπέρυθρα βίντεο από στρατιωτικούς αισθητήρες, όπου καταγράφονται αντικείμενα που δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν με βεβαιότητα.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, επιστήμονες και το All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) τονίζουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών UAP εξηγείται τελικά από γνωστά φυσικά φαινόμενα ή ανθρώπινη δραστηριότητα και ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποδείξεις σύνδεσης με εξωγήινη τεχνολογία ή ζωή.

Δείτε σχετικά βίντεο και φωτογραφίες:





















Με πληροφορίες από: ΕΡΤ