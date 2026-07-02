H φράση «είμαι κουρασμένος» έχει την τιμητική της τον τελευταίο καιρό, αφού ακούγεται ολοένα και περισσότερο από τους νέους, ακόμα και από αυτούς που δεν εργάζονται ή δεν έχουν ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Η αίσθηση της συνεχούς εξάντλησης φαίνεται να έχει μετατραπεί σε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εποχής, προκαλώντας διάφορα ερωτήματα.

Η κούραση στην σύγχρονη εποχή δεν μεταφράζεται μόνο ως σωματική εξάντληση αλλά κυρίως περιτριγυρίζεται από ψυχολογικά και συναισθηματικά αίτια. Η συνεχής ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αδιάκοπες στενάχωρες ειδήσεις, η πίεση στους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής και η σύγκριση με την τέλεια ζωή των social media, δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν αφήνουν το μυαλό να ξεκουραστεί πραγματικά και θέλει να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα για να απασχολείται.

Παράλληλα, πολλοί νέοι νιώθουν ότι θέλουν να είναι συνεχώς παραγωγικοί και έτσι ασχολούνται πολλές ώρες όχι μόνο με τις υποχρεώσεις τους, αλλά και με δραστηριότητες για την προσωπική τους εξέλιξη. Πολλοί λένε ότι θέλουν ο ελεύθερος τους χρόνος να αξιοποιηθεί σωστά και παραγωγικά.

Ακόμα ένας παράγοντας είναι η οικονομική ανασφάλεια και η αβεβαιότητα για το μέλλον. Η δυσκολία της οικονομικής ανεξαρτησίας και η αβεβαιότητα για το επαγγελματικό μέλλον δημιουργούν έντονο άγχος. Σημαντικό είναι επίσης ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά και δημιουργεί πίεση και ένταση που δεν υπήρχαν τόσο έντονα τα προηγούμενα χρόνια.

Το κινητό και γενικότερα οι οθόνες έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία στην καθημερινότητα των νέων και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έκθεση στις οθόνες μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του εγκεφάλου να αποσυμφορίζεται και μειώνει την καλή ποιότητα του ύπνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν ξυπνούν να μην νιώθουν ξεκούραστοι και να ξεκινούν την μέρα τους κουρασμενοι.

Σύμφωνα με έρευνα της Talker Research, ένας στους τέσσερις νέους στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνει ότι βιώνει την κορύφωση του burnout πριν ακόμη συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας του. Αντίθετα, οι παλαιότερες γενιές ανέφεραν ότι τα υψηλότερα επίπεδα άγχους εμφανίζονταν συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών. Για τους νεότερους Αμερικανούς, η μεγαλύτερη πηγή στρες είναι οι επαγγελματικές πιέσεις, ενώ ακολουθούν η οικονομική αβεβαιότητα και οι δυσκολίες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Στον αντίποδα οι γενιές Χ, οι Baby Boomers και η Silent Generation αναδεικνύουν την πολιτική κατάσταση ως τον βασικό παράγοντα που τους προκαλεί άγχος, με τις ανησυχίες για τη σωματική υγεία να ακολουθούν στη δεύτερη θέση.

Η συνεχής εξάντληση δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι απαραίτητα τεμπέλης ή ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει αποδοτικά στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί από τους ανθρώπους να είναι συνεχώς διαθέσιμοι, ενημερωμένοι και παραγωγικοί αφήνοντας ελάχιστο χρόνο για ποιοτική ξεκούραση. Ίσως το ερώτημα δεν είναι γιατί οι νέοι δηλώνουν συνεχώς κουρασμένοι, αλλά αν πραγματικά τους “επιτρέπεται” να ξεκουραστούν.

Από τη στιγμή που γνωρίζουμε τα δεδομένα, είναι αναγκαίο να δράσουμε ανάλογα. Καθώς τα άγχοι αυξάνονται συνεχώς, οι ειδικοί εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις συνέπειες της έκθεσης στο χρόνιο στρες από τόσο νεαρή ηλικία.

Παρότι η οικονομική ανασφάλεια και η πίεση στον εργασιακό χώρο εξακολουθούν να αποτελούν βασικές πηγές άγχους, η ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή των social media φαίνεται να πυροδοτεί το πρόβλημα. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, οι σημερινοί νέοι δυσκολεύονται περισσότερο να αποστασιοποιηθούν από τους στρεσογόνους παράγοντες αφού η συνεχής έκθεσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους φέρνει αντιμέτωπους με πληροφορίες και συγκρίσεις που είναι δύσκολο εώς και αδύνατο να αγνοήσουν.

Οι ειδικοί λένε ότι η λύση δεν βρίσκεται στην ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια ή στην αδιάκοπη παραγωγικότητα και εργασία, αλλά στην αποδοχή των προσωπικών μας ορίων. Στο δικαίωμα κάθε νέου ανθρώπου να ξεκουράζεται, να βαριέται, να αποτυγχάνει και να αποσυνδέεται, χωρίς να αισθάνεται ενοχές.