Νέα έρευνα αστρονόμων από το Πανεπιστήμιο Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια, το Πανεπιστήμιο Σαμ Χιούστον και το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα προτείνει την υπόθεση ότι η αποσύνθεση της σκοτεινής ύλης στα αρχικά στάδια διαμόρφωσης του σύμπαντος θα μπορούσε να προκαλέσει την ταχεία κατάρρευση των πρώιμων νεφών αερίου, βοηθώντας να σχηματιστούν υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες πολύ νωρίτερα από ό,τι επιτρέπουν οι τρέχουσες θεωρίες.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ από την ΕΡΤ, η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, εξετάζει το ενδεχόμενο ότι η σκοτεινή ύλη δεν είναι απολύτως σταθερή, αλλά μπορεί να διασπάται απελευθερώνοντας ενέργεια που επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των πρώιμων νεφών αερίου.

Η σκοτεινή ύλη ως καταλύτης κοσμικών διεργασιών

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ και σύμφωνα με τους ερευνητές, η σκοτεινή ύλη, η οποία αποτελεί περίπου το 85% της συνολικής ύλης στο Σύμπαν, θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να διασπάται και να μεταφέρει ενέργεια στο περιβάλλον αέριο. Αυτή η ενεργειακή «έγχυση» θα ήταν αρκετή για να επιταχύνει δραματικά την κατάρρευση των πρώτων νεφών υδρογόνου.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Γιας Αγκαρβάλ από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Ρίβερσαϊντ, ανέφερε ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την εξέλιξη των πρώτων αστεριών και γαλαξιών, επηρεάζοντας συνολικά τη δομή του Σύμπαντος.





Ταχεία γέννηση μαύρων τρυπών

Ένα από τα βασικά προβλήματα της κοσμολογίας, με βάση το ρεπορτάζ, είναι η ύπαρξη υπερμεγεθών μαύρων τρυπών σε πολύ πρώιμες χρονικές στιγμές του Σύμπαντος, κάτι που οι υπάρχουσες θεωρίες δυσκολεύονται να εξηγήσουν.

Η νέα μελέτη προτείνει ότι η αποσύνθεση της σκοτεινής ύλης θα μπορούσε να επιταχύνει την κατάρρευση των νεφών αερίου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για τον σχηματισμό μαύρων τρυπών σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο.

Ο ρόλος των αξιονίων και τα θεωρητικά όρια

Η ομάδα μοντελοποίησε τη θερμοχημική συμπεριφορά του αερίου λαμβάνοντας υπόψη σενάρια όπου η σκοτεινή ύλη αποτελείται από διασπώμενα αξιονιακά σωματίδια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένα συγκεκριμένο ενεργειακό εύρος θα μπορούσε να επιτρέψει την άμεση κατάρρευση των νεφών σε μαύρες τρύπες.

Ο Δρ. Φλιπ Τανέντο υπογράμμισε ότι ακόμη και εξαιρετικά μικρές ποσότητες ενέργειας σε ατομική κλίμακα μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη χημεία των πρώιμων γαλαξιών.





Σύνδεση με τις παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου Webb

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα πρόσφατα δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb δείχνουν μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο αριθμό υπερμεγεθών μαύρων τρυπών στο πρώιμο Σύμπαν. Η νέα θεωρία θα μπορούσε να προσφέρει μια πιθανή εξήγηση για αυτή την ασυμφωνία μεταξύ παρατήρησης και θεωρίας.

Μια νέα κατεύθυνση στην κοσμολογία

Αν και η υπόθεση παραμένει θεωρητική, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μελέτη ανοίγει έναν νέο δρόμο στη διερεύνηση της σκοτεινής ύλης και της κοσμικής εξέλιξης. Η πιθανότητα η σκοτεινή ύλη να παίζει ενεργό ρόλο όχι μόνο στη βαρυτική δομή αλλά και στη χημική και θερμική εξέλιξη του Σύμπαντος, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει βασικές παραδοχές της σύγχρονης αστροφυσικής.



