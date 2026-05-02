Εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες, η περιοχή γύρω από το Τσερνόμπιλ παραμένει χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Το πυρηνικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 26 Απριλίου 1986, κοντά στην πόλη Πρίπιατ της Ουκρανίας, κατέστησε τον τόπο ακατάλληλο για κατοίκηση. Ωστόσο, η απουσία ανθρώπων επέτρεψε στην άγρια ζωή να αναπτυχθεί ανενόχλητη. Ιδιαίτερα οι γκρίζοι λύκοι φαίνεται να έχουν ωφεληθεί με έναν αξιοσημείωτο τρόπο.

Οι γκρίζοι λύκοι (Canis lupus) αποτελούν κορυφαίους θηρευτές και ο πληθυσμός τους στην περιοχή έχει αυξηθεί σημαντικά μετά το 1986. Σύγχρονες γενετικές έρευνες από εξελικτικούς βιολόγους προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο αυτό.

Ήδη από το 2024, ο καθηγητής Κάμπελ-Στάτον ανέφερε ότι πιθανώς υπάρχει γενετική ποικιλία στον πληθυσμό των λύκων της περιοχής. Αυτή η ποικιλότητα ίσως επιτρέπει σε ορισμένα άτομα να είναι πιο ανθεκτικά στην ακτινοβολία. Έτσι, παρότι μπορεί να εμφανίζουν καρκίνο με παρόμοια συχνότητα, η επίδραση στη λειτουργία του οργανισμού τους φαίνεται να είναι μικρότερη σε σχέση με λύκους εκτός της μολυσμένης ζώνης.





Γενετικές διαφοροποιήσεις

Οι ερευνητές Κάρα Λαβ και Σέιν Κάμπελ-Στάτον από το Πανεπιστήμιο Πρίνστον διαπίστωσαν ότι οι λύκοι του Τσερνόμπιλ παρουσιάζουν γενετικές διαφορές σε σύγκριση με άλλους πληθυσμούς. Αυτές οι διαφοροποιήσεις υποδηλώνουν πιθανή εξέλιξη χαρακτηριστικών που τους βοηθούν να αντέχουν την ακτινοβολία.

Παρόλα αυτά, ο ακριβής μηχανισμός αυτής της ανθεκτικότητας παραμένει άγνωστος. Το μόνο σαφές εύρημα είναι ότι οι λύκοι της περιοχής φαίνεται να εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου, παρά την έκθεσή τους.





Η Ζώνη Αποκλεισμού

Μετά το ατύχημα, η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή μειώθηκε δραστικά. Η Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία και το Ραδιοοικολογικό Αποθεματικό Πολέσιε στη Λευκορωσία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απαγορευμένες περιοχές, με πρόσβαση μόνο για ειδικούς σκοπούς.

Η φύση, ωστόσο, επανήλθε δυναμικά, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν ιδιότυπο «ραδιενεργό παράδεισο». Ζώα όπως ελάφια, βίσονες, αγριογούρουνα και λύκοι ζουν πλέον εκεί, ενώ υπάρχουν και άγριες αγέλες σκύλων που προέρχονται από εγκαταλελειμμένα κατοικίδια.

Οι λύκοι ξεχωρίζουν, καθώς ο αριθμός τους είναι πάνω από επτά φορές μεγαλύτερος σε σχέση με άλλες προστατευόμενες περιοχές, σύμφωνα με την οικολόγο Τατιάνα Ντεριαμπίνα.





Μελέτη των γονιδίων

Οι επιστήμονες συνέλεξαν δείγματα αίματος από λύκους εντός και εκτός της ζώνης, καθώς και από το Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν στις ΗΠΑ, για συγκριτική ανάλυση. Διαπιστώθηκε ότι οι λύκοι του Τσερνόμπιλ παρουσιάζουν 3.180 γονίδια με διαφορετική συμπεριφορά.

Από αυτά, 23 συνδέονται με τον καρκίνο και εμφανίζονται πιο ενεργά. Τα συγκεκριμένα γονίδια σχετίζονται με καλύτερη επιβίωση σε ορισμένες μορφές καρκίνου στους ανθρώπους. Οι πιο έντονες εξελικτικές αλλαγές εντοπίστηκαν σε περιοχές που σχετίζονται με αντικαρκινικές άμυνες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η γενετική προσαρμογή οφείλεται στη μακροχρόνια έκθεση στην ακτινοβολία, η οποία επηρεάζει τους λύκους μέσω της τροφικής αλυσίδας και του περιβάλλοντος.





Σημασία της ανακάλυψης

Η έρευνα αυτή προσφέρει σημαντικές προοπτικές για την κατανόηση των επιπτώσεων της χρόνιας έκθεσης σε χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Όπως σημείωσε ο Κάμπελ-Στάτον, οι λύκοι αποτελούν ένα μοναδικό μοντέλο για τη μελέτη αυτών των φαινομένων.

Παραμένει ασαφές αν οι λύκοι εμφανίζουν λιγότερους καρκίνους ή αν απλώς επιβιώνουν καλύτερα από αυτούς. Πιθανότατα ισχύει ένας συνδυασμός και των δύο.

Οι ερευνητές συνεργάζονται ήδη με ειδικούς στον καρκίνο, με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα τα ευρήματα και να διερευνήσουν αν αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τον άνθρωπο.



