Ένα εντυπωσιακό σύνολο απολιθωμάτων που ανακαλύφθηκε στην Αργεντινή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα, καθώς φαίνεται να ανήκει σε έναν δεινόσαυρο που δεν ταιριάζει με καμία γνωστή κατηγορία.

Ο δεινόσαυρος, με το όνομα Bicharracosaurus dionidei, έζησε πριν από περίπου 155 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Ύστερη Ιουράσια περίοδο.

Τα απολιθώματα βρέθηκαν στην επαρχία Chubut της Παταγονίας από έναν βοσκό και περιλαμβάνουν περισσότερους από 30 σπονδύλους, πλευρά και τμήμα της λεκάνης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το ζώο είχε μήκος περίπου 20 μέτρα, καθιστώντας το ένα από τα μεγάλα φυτοφάγα της εποχής του.

Αυτό που κάνει τον Bicharracosaurus dionidei να ξεχωρίζει είναι ο ασυνήθιστος συνδυασμός ανατομικών χαρακτηριστικών. Ορισμένα οστά του μοιάζουν έντονα με εκείνα των βραχιοσαυρίδων, όπως ο γνωστός Giraffatitan, ενώ άλλα - ιδιαίτερα οι ραχιαίοι σπόνδυλοι - θυμίζουν περισσότερο διπλόδοκους και συγγενικά είδη από τη Βόρεια Αμερική.

Αυτός ο συνδυασμός καθιστά δύσκολη την ταξινόμησή του. Παρ’ όλα αυτά, οι φυλογενετικές αναλύσεις υποδεικνύουν ότι πιθανότατα ανήκει στην οικογένεια των Brachiosauridae. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τον πρώτο βραχιοσαυρίδη που έχει εντοπιστεί από την Ιουρασική περίοδο στη Νότια Αμερική.

Η ανακάλυψη ενισχύει τη σημασία της Παταγονίας ως σημαντικού «θησαυρού» απολιθωμάτων. Μέχρι πρόσφατα, η γνώση των επιστημόνων για την εξέλιξη των σαυρόποδων βασιζόταν κυρίως σε ευρήματα από το βόρειο ημισφαίριο. Η νέα αυτή ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη γεωγραφική εξάπλωση και την εξέλιξη αυτών των γιγάντιων φυτοφάγων.

Τα απολιθώματα προέρχονται από τον γεωλογικό σχηματισμό Cañadón Calcáreo, μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται καθοριστική για την κατανόηση της παλαιοντολογικής ιστορίας του νότιου ημισφαιρίου.

Η ιστορία της ανακάλυψης ξεκίνησε με έναν τοπικό βοσκό, τον Dionide Mesa, ο οποίος εντόπισε τα πρώτα οστά στη φάρμα του. Προς τιμήν του, το όνομά του δόθηκε στο είδος (dionidei), ενώ το όνομα του γένους, bicharraco, προέρχεται από ισπανική λέξη που σημαίνει «μεγάλο ζώο».

Σήμερα, τα απολιθώματα φυλάσσονται στο Μουσείο Παλαιοντολογίας Egidio Feruglio στο Trelew, όπου συνεχίζεται η μελέτη τους.







