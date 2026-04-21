Μια νέα επιστημονική μελέτη επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ο Άρης να φιλοξενούσε στο μακρινό παρελθόν έναν τεράστιο ωκεανό, που ενδέχεται να κάλυπτε έως και το ένα τρίτο της επιφάνειάς του. Το βασικό «ίχνος» αυτής της χαμένης θάλασσας θα μπορούσε να είναι μια εκτεταμένη επίπεδη ζώνη εδάφους, ένα γεωλογικό αποτύπωμα που θυμίζει το «δαχτυλίδι» που αφήνει το νερό σε μια άδεια μπανιέρα.

Η «υφαλοκρηπίδα» ως κλειδί για την ύπαρξη αρχαίου ωκεανού στον Άρη

Με βάση ρεπορτάζ από την ΕΡΤ, οι ερευνητές προτείνουν ότι αυτή η ζώνη λειτουργεί ως ανάλογο της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της Γης, ενός σχηματισμού που δημιουργείται από τη συσσώρευση ιζημάτων στις ακτές. Αν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει την πιο ισχυρή ένδειξη μέχρι σήμερα ότι ο Άρης διέθετε κάποτε έναν σταθερό και εκτεταμένο ωκεανό.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, επιχειρεί να απαντήσει σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: αν υπήρχε ωκεανός στον Άρη, ποια ίχνη θα άφηνε πίσω του μετά την εξαφάνισή του;

Προσομοιώσεις της Γης αποκαλύπτουν τι θα έμενε μετά την εξαφάνιση

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, για να το διερευνήσουν, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν προσομοιώσεις, «αφαιρώντας» τους ωκεανούς της Γης σε υπολογιστικά μοντέλα. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά γεωλογικά χαρακτηριστικά στον χρόνο, ακόμα και μετά από τεράστιες περιβαλλοντικές αλλαγές.

Στη συνέχεια, αξιοποίησαν δεδομένα από το όργανο Mars Orbiter Laser Altimeter της NASA, το οποίο έχει χαρτογραφήσει με λέιζερ την επιφάνεια του πλανήτη. Εκεί εντόπισαν μορφολογικά στοιχεία που μοιάζουν με αυτή τη «υφαλοκρηπίδα», αν και όχι απόλυτα ταυτόσημα με τα γήινα πρότυπα.





Παλαιότερες αποστολές είχαν εντοπίσει αμφιλεγόμενες ακτογραμμές

Η ιδέα ενός αρχαίου ωκεανού στον Άρη δεν είναι νέα. Ήδη από τη δεκαετία του 1970, οι αποστολές Viking 1 και Viking 2 είχαν εντοπίσει πιθανά ίχνη ακτογραμμών στο βόρειο ημισφαίριο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα αμφισβητήθηκαν έντονα, καθώς οι υποτιθέμενες ακτογραμμές δεν διατηρούν σταθερό υψόμετρο — κάτι που θα αναμενόταν αν επρόκειτο πράγματι για όρια θάλασσας. Πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν γεωλογικές διεργασίες όπως ηφαιστειακή δραστηριότητα που ενδέχεται να παραμόρφωσε το έδαφος.

Νεότερα δεδομένα και ρομπότ ενισχύουν την υπόθεση υδάτινου παρελθόντος

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πιο πρόσφατα, το κινεζικό ρόβερ Zhurong εντόπισε υπόγεια στρώματα που μοιάζουν με αρχαίες παραλίες, στην ίδια περιοχή όπου οι επιστήμονες εντοπίζουν την πιθανή υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, ίχνη ποταμών και δελταϊκών σχηματισμών ενισχύουν την εικόνα ενός κάποτε ενεργού υδρολογικού κύκλου.

Παράλληλα, δεδομένα από την αποστολή InSight υποδεικνύουν ότι σημαντικές ποσότητες νερού μπορεί να παραμένουν παγιδευμένες κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη.





Το μέλλον των ερευνών και η αποστολή που ίσως δώσει απαντήσεις

Η οριστική απάντηση ίσως δοθεί από το ευρωπαϊκό ρόβερ Rosalind Franklin της Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, το οποίο αναμένεται να εκτοξευθεί το 2028 και να φτάσει στον Άρη το 2030. Η αποστολή θα εξετάσει τόσο την επιφάνεια όσο και το υπέδαφος, αναζητώντας άμεσα γεωλογικά και ορυκτολογικά στοιχεία.

Επιστημονική διαμάχη παραμένει για την ύπαρξη ωκεανού στον Άρη

Παρά τα νέα δεδομένα, η επιστημονική κοινότητα παραμένει διχασμένη. Ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απουσία τεκτονικής πλακών στον Άρη καθιστά δύσκολη τη δημιουργία σχηματισμών αντίστοιχων με τις γήινες υφαλοκρηπίδες. Άλλοι θεωρούν ότι οι διαφορές στις παλίρροιες και τα ωκεάνια ρεύματα καθιστούν προβληματική τη σύγκριση μεταξύ των δύο πλανητών.

Ωστόσο, πολλοί συμφωνούν ότι το ερώτημα είναι κρίσιμο: η ύπαρξη ενός αρχαίου ωκεανού θα άλλαζε ριζικά την κατανόησή μας για το κλίμα, τη γεωλογία και ενδεχομένως την πιθανότητα ζωής στον Άρη.





Ένα ανοιχτό ερώτημα: από πού ήρθε και πού πήγε το νερό;

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παρά την πρόοδο, δύο βασικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: ποια ήταν η προέλευση τόσο μεγάλων ποσοτήτων νερού και πώς χάθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Η αραίωση της ατμόσφαιρας του Άρη φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο, επιτρέποντας στο νερό να διαφύγει στο διάστημα.

Η αναζήτηση απαντήσεων συνεχίζεται, με την υπόθεση του αρχαίου ωκεανού να αποτελεί μία από τις πιο συναρπαστικές και επίμονες επιστημονικές προκλήσεις της πλανητικής γεωλογίας.



