Έντονη ανησυχία επικρατεί γύρω από την πιο κρίσιμη φάση της αποστολής Artemis 2, καθώς η επανείσοδος του διαστημοπλοίου Orion στην ατμόσφαιρα της Γης θεωρείται το πιο επικίνδυνο στάδιο ολόκληρης της αποστολής. Όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, η επιτυχία της επιστροφής εξαρτάται αποκλειστικά από τη λειτουργία της θερμικής ασπίδας, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση σε περίπτωση αστοχίας.

Η πιο επικίνδυνη στιγμή της αποστολής

Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα ταξίδεψε πιο μακριά από κάθε προηγούμενη επανδρωμένη αποστολή και βρέθηκε για λίγη ώρα αποκομμένο από κάθε επικοινωνία στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, η φάση της επανεισόδου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ρίσκο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, το Orion θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα που αγγίζει τα 40.000 χλμ/ώρα, προκαλώντας θερμοκρασίες έως και 2.760 βαθμούς Κελσίου στην εξωτερική του επιφάνεια.

Κατά τη διαδικασία αυτή να αναφερθεί ότι ο αέρας συμπιέζεται βίαια μπροστά από το σκάφος, δημιουργείται υπερθερμασμένο πλάσμα, αλλά και οι επικοινωνίες με τη Γη διακόπτονται προσωρινά.



«Δεν υπάρχει σχέδιο Β»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του διοικητή της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αν κάτι πάει στραβά.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν υπάρχει σχέδιο Β. Αυτό είναι το σύστημα θερμικής προστασίας. Η ασπίδα θερμότητας πρέπει να λειτουργήσει».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η αγωνία θα κορυφωθεί μέχρι τη στιγμή που θα ανοίξουν τα αλεξίπτωτα και το σκάφος θα προσθαλασσωθεί με ασφάλεια.

Οι ανησυχίες μετά την Artemis 1

Οι φόβοι ενισχύθηκαν μετά την αποστολή Artemis 1 το 2022, όταν, όπως υπενθυμίζει το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, παρατηρήθηκε απροσδόκητη φθορά στη θερμική ασπίδα.

Οι μηχανικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από αέρια που παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό της και δεν κατάφεραν να διαφύγουν σωστά κατά την επανείσοδο.

Η εμπειρία αυτή έχει οδηγήσει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το ίδιο σύστημα αποτελεί τη μοναδική γραμμή άμυνας και για την επανδρωμένη αποστολή.

Η τελική φάση της επιστροφής

Μετά τη διέλευση από τα πιο ακραία θερμικά φορτία, ακολουθεί η διαδικασία επιβράδυνσης ανοίγουν δύο μικρά αλεξίπτωτα, ενεργοποιούνται βοηθητικά αλεξίπτωτα, ενώ τρία κύρια αλεξίπτωτα μειώνουν την ταχύτητα στα περίπου 27 χλμ/ώρα.

Παράλληλα, η προσθαλάσσωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στο Σαν Ντιέγκο.

Η αποστολή δεν έχει τελειώσει

Η Artemis 2 ολοκλήρωσε με επιτυχία την πτήση γύρω από τη Σελήνη, προσφέροντας σημαντικά επιστημονικά δεδομένα και εντυπωσιακές εικόνες από την αθέατη πλευρά της.

Ωστόσο, όπως τονίζεται στο ίδιο ρεπορτάζ, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο μέχρι την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος.

Εξάλλου, ο διοικητής της NASA το έθεσε ξεκάθαρα λέγοντας ότι «Η αποστολή δεν τελειώνει μέχρι να είναι με ασφάλεια κάτω από τα αλεξίπτωτα και να πέσουν στον Ειρηνικό».

Η επανείσοδος, προγραμματισμένη για τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Κύπρου), θα αποτελέσει την ύστατη δοκιμασία για την αποστολή – και το πιο κρίσιμο τεστ για την τεχνολογία που θα στηρίξει τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη και πέρα από αυτήν.



Διαβάστε επίσης: Καναδάς: VIP συνοδεία φορτηγού KitKat- Η «πιο γλυκιά ληστεία όλων των εποχών»