Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης θα απέχουν από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το περιεχόμενο του βιβλίου «Κράτος Μαφία», ανακοίνωσε την Τετάρτη η Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε ότι θα απέχει λόγω της εμπλοκής του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, δεδομένης, όπως αναφέρεται, της προσωπικής σχέσης και φιλίας με τον τέως Πρόεδρο, αλλά και για διασφάλιση της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Προστίθεται ότι και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα, για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας.

Η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι από τη διαδικασία θα απέχει και η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, προϊσταμένη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, Έλενα Κλεόπα, καθότι κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Αρχής σε μία από τις πτυχές της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται, ο Γενικός Εισαγγελέας επικοινώνησε με τον Επίτροπο Διαφάνειας Χάρη Πογιατζή για να ενημερωθεί πότε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς προτίθεται να αποστείλει ολόκληρο το πόρισμα και τα παραρτήματά του στη Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου. Ο Επίτροπος Διαφάνειας ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα ότι δεν είναι σε θέση να αποστείλει το πόρισμα και τα παραρτήματα πριν από την ερχόμενη Δευτέρα.

Υπό το φως των πιο πάνω και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της δημόσιας συζήτησης, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι έκρινε σκόπιμο να ανακοινώσει τις αποφάσεις της χωρίς να αναμένει τη λήψη του πορίσματος.

Με βάση τα πιο πάνω, ο Γενικός Εισαγγελέας συγκάλεσε την Τετάρτη εκτάκτως Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους ανώτατους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, και ανέθεσε σε αυτό την αξιολόγηση και τον περαιτέρω χειρισμό του πορίσματος που θα παραληφθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, καθώς και τη λήψη τυχόν περαιτέρω μέτρων και αποφάσεων.

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Πηγή: ΚΥΠΕ