Τμήματα ενός γιγαντιαίου δορυφόρου της NASA θα πέσουν στη Γη ξημερώματα Τετάρτης, όπως προειδοποιεί η αμερικανική διαστημική υπηρεσία - αν και η πιθανότητα να χτυπηθεί κάποιος είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Σύμφωνα με τη Διαστημική Δύναμη (Space Force) του αμερικανικού στρατού, το σκάφος βάρους περίπου 600 κιλών, ένας από τους δύο δίδυμους ανιχνευτές που εκτοξεύτηκαν το 2012 για τη μελέτη της ζώνης ακτινοβολίας Van Allen, εκτιμάται ότι θα επανεισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 7:45 μ.μ. EDT (1:45 π.μ. ώρα Κύπρου).

Το μεγαλύτερο μέρος του σκάφους θα καεί κατά την επανείσοδο, ωστόσο ορισμένα εξαρτήματα αναμένεται να επιβιώσουν. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, την οποία η Space Force υπολογίζει σε 1 προς 4.200, να τραυματιστεί κάποιος στη Γη.

«Η NASA και η Space Force θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την επανείσοδο και να ενημερώνουν τις προβλέψεις», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι υπήρχε μια αρχική αβεβαιότητα συν ή πλην 24 ωρών στους υπολογισμούς.

Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο;



Η πτώση συντριμμιών από το διάστημα δεν είναι ασυνήθιστη. Το περιοδικό Wired ανέφερε το 2009 ότι σε μια περίοδο 40 ετών, περίπου 5.400 τόνοι υλικού εκτιμάται ότι επέζησαν της επανεισόδου.

Ωστόσο, οι πιθανότητες να χτυπηθεί κάποιος είναι χαμηλές, επειδή περίπου το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. Μια έκθεση του space.com το 2011 ανέφερε ότι η συνολική πιθανότητα να τραυματιστεί οποιοσδήποτε είναι 1 προς 3.200, ενώ για ένα συγκεκριμένο άτομο είναι απειροελάχιστη (μία στα τρισεκατομμύρια).

Η περίπτωση της Lottie Williams



Η μόνη γνωστή περίπτωση ανθρώπου που χτυπήθηκε από κατασκευασμένο διαστημικό συντρίμμι είναι η Lottie Williams από την Οκλαχόμα.

Τον Ιανουάριο του 1997, ενώ περπατούσε σε ένα πάρκο, ένα μεταλλικό κομμάτι 15 εκατοστών την χτύπησε στον ώμο.

Παρόλο που το αντικείμενο δεν ταυτοποιήθηκε επίσημα, η NASA επιβεβαίωσε ότι ο χρόνος και η τοποθεσία συνέπιπταν με τη διάλυση ενός πυραύλου Delta. Η Williams δεν τραυματίστηκε.

Η αποστολή Van Allen Probes



Ο δορυφόρος που αναμένεται σήμερα είναι ο Van Allen Probe A. Εκτοξεύτηκε μαζί με τον δίδυμό του, Van Allen Probe B, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στις 30 Αυγούστου 2012, με αποστολή τη διερεύνηση των ζωνών Van Allen - περιοχών με φορτισμένα σωματίδια που παγιδεύονται από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Τα σκάφη απενεργοποιήθηκαν το 2019 όταν ξέμειναν από καύσιμα. Αρχικοί υπολογισμοί προέβλεπαν την επανείσοδο για το 2034, αλλά αποδείχθηκαν ανακριβείς.

Ο δεύτερος ανιχνευτής (Probe B) δεν αναμένεται να επιστρέψει πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας.



Πηγή: skai.gr