Οι επιστήμονες παρατηρούν τη συμπεριφορά μιας υπερμεγέθους μαύρης τρύπας που επιδεικνύει εξαιρετικά ακατάστατες "διατροφικές συνήθειες".

Χρησιμοποιώντας κυρίως ραδιοτηλεσκόπια στο Νέο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, παρακολουθούν τη μαύρη τρύπα, η οποία βρίσκεται στο κέντρο ενός γαλαξία πολύ πέρα από τον Γαλαξία μας, καθώς συνεχίζει να εκπέμπει έναν ταχέως κινούμενο πίδακα υλικού αφού διαμελίστηκε και ''καταβρόχθισε'' ένα αστέρι.

Αυτό που κάνει αυτή την αστρική μοιραία συνάντηση ασυνήθιστη είναι η ένταση και η διάρκεια της ''δυσπεψίας'' της μαύρης τρύπας μετά το ''γεύμα''.

Το υλικό που απομένει από το αστέρι δεν άρχισε να εκτοξεύεται στο διάστημα παρά μόνο δύο χρόνια αφότου διασπάστηκε στα συστατικά του αέρια από τις βαρυτικές δυνάμεις της μαύρης τρύπας.

Αυτός ο πίδακας τώρα εκτοξεύεται στο διάστημα για έξι χρόνια, περισσότερο από ό,τι έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν, και συνεχίζει να εντείνεται μετατρεπόμενο σε ένα από τα πιο ισχυρά μεμονωμένα γεγονότα που έχουν εντοπιστεί ποτέ στο σύμπαν.

«Η εκθετική αύξηση της φωτεινότητας αυτής της πηγής είναι πρωτοφανής. Είναι τώρα περίπου 50 φορές φωτεινότερη από ό,τι όταν ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά και τώρα είναι απίστευτα φωτεινή για ένα αντικείμενο σε ραδιοκύματα. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια και δεν υπάρχουν σημάδια σταματήματος. Αυτό είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο», δήλωσε η αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, Ιβέτ Σεντές.

Η Σεντές είναι η κύρια συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο Astrophysical Journal.

Οι μαύρες τρύπες είναι εξαιρετικά πυκνά αντικείμενα με βαρύτητα τόσο ισχυρή που ούτε το φως δεν μπορεί να ξεφύγει. Αυτή η μαύρη τρύπα βρίσκεται περίπου 665 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη. Ένα έτος φωτός είναι η απόσταση που διανύει το φως σε ένα έτος, 5,9 τρισεκατομμύρια μίλια (9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα).

Η μαύρη τρύπα έχει περίπου 5 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη μάζα από τον ήλιο. Αυτό την καθιστά περίπου συγκρίσιμη με την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του δικού μας γαλαξία, η οποία έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο.

Το καταδικασμένο αστέρι ήταν ένας τύπος που ονομάζεται κόκκινος νάνος και είχε περίπου το ένα δέκατο της μάζας του ήλιου.

Ένας ορίζοντας γεγονότων είναι το σημείο μη επιστροφής για το υλικό που έλκεται από τη βαρυτική δύναμη μιας μαύρης τρύπας. Όταν ένα αστέρι έλκεται από μια μαύρη τρύπα, αυτό ονομάζεται συμβάν παλιρροιακής διαταραχής επειδή προκύπτει από την ίδια βαρυτική δυναμική που είναι υπεύθυνη για τις παλίρροιες των ωκεανών στη Γη.

«Οποιοδήποτε αντικείμενο που πλησιάζει πολύ κοντά στον ορίζοντα γεγονότων μιας μαύρης τρύπας κινδυνεύει να διαλυθεί από παλιρροιακές δυνάμεις και να τεντωθεί σε ένα μακρύ ρεύμα συντριμμιών, μια διαδικασία που ονομάζεται «σπαγγετοποίηση»», δήλωσε η αστροφυσικός του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, επίσης συγγραφέας της μελέτης, Κέιτ Αλεξάντερ.

«Αφού διαλυθεί το αστέρι, μέρος αυτού του αερίου έπεσε προς τη μαύρη τρύπα και θερμάνθηκε, και η μαύρη τρύπα άρχισε να καταναλώνει το αστέρι. Το έντονο ραδιοφωνικό φως που βλέπουμε με τα τηλεσκόπιά μας παράγεται από αστρικά στοιχεία που πλησίασαν αλλά δεν διέσχισαν ποτέ τον ορίζοντα γεγονότων - σαν ένα επιλεκτικό μωρό που μασάει την τροφή του και την φτύνει βίαια, αντί να την καταπίνει», είπε η Αλεξάντερ.

Οι ερευνητές δεν είναι ακριβώς σίγουροι γιατί αυτό το συμβάν παλιρροιακής διαταραχής με τον πίδακά του, που επίσημα ονομάζεται σχετικιστικός πίδακας, ήταν τόσο εντυπωσιακό.

Το ερώτημα τώρα είναι για πόσο καιρό αυτός ο πίδακας θα συνεχίσει να εντείνεται. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι μπορεί να κορυφωθεί αργότερα φέτος ή του χρόνου.



Πηγή: ΚΥΠΕ