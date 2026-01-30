Αστρονόμοι ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός νέου εξωπλανήτη που θεωρείται δυνητικά κατοικήσιμος, σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός από τη Γη.

Ο πλανήτης, με την ονομασία HD 137010 b, κινείται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο και έχει μέγεθος ελαφρώς μεγαλύτερο από της Γης — περίπου κατά 6%.

Η ανακάλυψη έγινε από ερευνητική ομάδα επιστημόνων από την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία, βάσει δεδομένων που είχαν καταγραφεί το 2017 από την αποστολή του διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler της NASA.

Όπως εξηγεί η δρ. Τσέλσι Χουάνγκ, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, ο HD 137010 b ολοκληρώνει μία πλήρη περιφορά γύρω από το άστρο του σε περίπου 355 ημέρες, δηλαδή σε χρονικό διάστημα παρόμοιο με εκείνο που κάνει η Γη γύρω από τον Ήλιο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο πλανήτης έχει περίπου 50% πιθανότητα να βρίσκεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης του άστρου του — της περιοχής όπου θα μπορούσαν, θεωρητικά, να υπάρξουν συνθήκες κατάλληλες για την παρουσία νερού.





Η δρ. Χουάνγκ, που συμμετείχε επίσης στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Astrophysical Journal Letters, έδωσε έμφαση στο γεγονός πως ο πλανήτης έχει σχετικά μικρή απόσταση από το ηλιακό μας σύστημα, μόλις περίπου 150 έτη φωτός μακριά.

Για σύγκριση, ο πλησιέστερος έως σήμερα γνωστός πλανήτης παρόμοιου τύπου γύρω από άστρο σαν τον Ήλιο, ο Kepler-186f, απέχει περίπου τέσσερις φορές περισσότερο και είναι 20 φορές πιο αμυδρός.

Παρά το ενδιαφέρον που προκαλεί η ανακάλυψη, υπάρχουν και λιγότερο ενθαρρυντικές παράμετροι.

Το άστρο του HD 137010 b είναι ψυχρότερο και λιγότερο φωτεινό από τον Ήλιο, γεγονός που οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη πιθανότατα μοιάζει με εκείνη του Άρη και ενδέχεται να πέφτει κάτω από τους -70 βαθμούς Κελσίου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτούνται περαιτέρω παρατηρήσεις και αναλύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί πως ο HD 137010 b θα μπορούσε δυνητικά να είναι κατοικήσιμος.





Πηγή: skai.gr