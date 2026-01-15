Στη Γη επέστρεψαν σήμερα στις 10:41 ώρα Κύπρου τέσσερις αστροναύτες με την κάψουλα Crew Dragon της SpaceX, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) ένα μήνα νωρίτερα λόγω ενός «σοβαρού» ιατρικού προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο κυβερνήτης του πληρώματος, ο αστροναύτης της NASA, Mike Fincke, βγήκε πρώτος από το διαστημικό σκάφος, χαμογελώντας και ελαφρώς ζαλισμένος, πριν ξαπλώσει σε ένα φορείο, ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες.



Ακολούθησαν η Zena Cardman της NASA, ο Kimiya Yui της Ιαπωνίας και ο κοσμοναύτης Oleg Platonov, χαιρετώντας και χαμογελώντας στις κάμερες. «Είναι τόσο ωραίο να είμαστε σπίτι!», είπε η Cardman.





Είναι η πρώτη φορά που αστροναύτες έχουν διασωθεί λόγω προβλήματος υγείας από τότε που ο σταθμός τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη το 1998.

Η ομάδα, γνωστή ως «Crew-11», αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν μεταφερθεί πίσω στη στεριά μετά την προσθαλάσσωση στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας.





Σε συνέντευξη Τύπου μετά την προσθαλάσσωση, ο διευθυντής της NASA Jared Isaacman είπε ότι ο άρρωστος αστροναύτης «είναι καλά τώρα» και «σε καλή διάθεση».

Κρίνοντας από προηγούμενες ανακοινώσεις της NASA σχετικά με την υγεία των αστροναυτών, είναι απίθανο να δημοσιοποιηθούν η ταυτότητα του μέλους του πληρώματος ή λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα υγείας.

