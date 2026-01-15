Μια νέα μελέτη έχει δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της σεληνιακής εξερεύνησης και την προστασία κρίσιμων στοιχείων που συνδέονται με την προέλευση της ζωής. Σύμφωνα την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Geophysical Research: Planets, τα αέρια που απελευθερώνονται από τους κινητήρες των σεληνιακών αποστολών και ειδικά το μεθάνιο, μπορούν να διασκορπιστούν ταχύτατα σε ολόκληρη τη Σελήνη.



Τα μοντέλα δείχνουν ότι μόρια μεθανίου από μια προσεδάφιση στον Νότιο Πόλο μπορούν να φτάσουν έως τον Βόρειο Πόλο σε λιγότερο από δύο σεληνιακές ημέρες. Μέσα σε περίπου επτά σεληνιακές ημέρες, πάνω από το μισό μεθάνιο παγιδεύεται σε εξαιρετικά ψυχρές περιοχές, γνωστές ως μόνιμα σκοτεινές περιοχές. Εκεί, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι διατηρούνται αρχαία παγωμένα υλικά τα οποία ενδέχεται να περιέχουν οργανικά μόρια που σχετίζονται με τα πρώτα χημικά στοιχεία της ζωής στη Γη.



