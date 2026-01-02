Η εταιρεία εμφυτευμάτων εγκεφάλου Neuralink, του μεγιστάνα Ίλον Μασκ, θα ξεκινήσει παραγωγή μεγάλου όγκου συσκευών διασύνδεσης εγκεφάλου-υπολογιστή και θα προχωρήσει σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη χειρουργική επέμβαση το 2026, ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η ίδια η εταιρεία Neuralink δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το εμφύτευμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθά άτομα με παθήσεις όπως τραυματισμός νωτιαίου μυελού. Ο πρώτος ασθενής το χρησιμοποίησε για να παίξει βιντεοπαιχνίδια, να περιηγηθεί στο διαδίκτυο, να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μετακινήσει έναν κέρσορα σε φορητό υπολογιστή.

Η εταιρεία ξεκίνησε δοκιμές σε ανθρώπους του εμφυτεύματος εγκεφάλου της το 2024, αφού αντιμετώπισε ανησυχίες για την ασφάλεια που έθεσε η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, η οποία είχε αρχικά απορρίψει την αίτησή της το 2022.

Η Neuralink δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι 12 άτομα παγκοσμίως με σοβαρή παράλυση έχουν λάβει τα εμφυτεύματα εγκεφάλου της και τα χρησιμοποιούν για να ελέγχουν ψηφιακά και φυσικά εργαλεία μέσω της σκέψης. Εξασφάλισε επίσης 650 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης τον Ιούνιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ