Στις 3 Ιανουαρίου θα εμφανιστεί στον νυχτερινό ουρανό η πρώτη πανσέληνος του έτους, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Λύκου».

Η πανσέληνος αναμένεται να ανατείλει στις 3 Ιανουαρίου, ωστόσο ο πλήρης δίσκος της θα είναι ορατός ήδη από το βράδυ της 2ας Ιανουαρίου.

Το φεγγάρι θα απέχει περίπου 405.000 χιλιόμετρα από τη Γη, για αυτό η φωτεινότητά του θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με άλλες πανσελήνους του έτους. Παρ’ όλα αυτά, προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα στον χειμωνιάτικο ουρανό, ιδανικό για παρατήρηση και φωτογράφιση.

Ιστορία και πολιτιστική σημασία



Το «Φεγγάρι του Λύκου» πήρε την ονομασία αυτή καθώς οι λύκοι, κατά τους χειμερινούς μήνες, γίνονται πιο δραστήριοι και τα ουρλιαχτά τους ακούγονται πιο συχνά κοντά στους οικισμούς

Οι παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης συνδέουν το φαινόμενο με τις μακριές, κρύες νύχτες και τα ένστικτα επιβίωσης και ομαδικότητας των ζώων αυτή την εποχή.

Στη γλώσσα των Σιού περιγράφεται ως «λύκοι που τρέχουν μαζί», υπογραμμίζοντας τη σύνδεση με τη φύση και τη ζωή των ζώων.

Άλλες ονομασίες



Εκτός από αυτή την ονομασία, η πανσέληνος του Ιανουαρίου έχει και άλλες παραδοσιακές ονομασίες, όπως Φεγγάρι του Πάγου ή Κρύο Φεγγάρι, Φεγγάρι της Χήνας, Φεγγάρι του Καλωσορίσματος και Φεγγάρι των Πνευμάτων.



Πηγή: cnn.gr