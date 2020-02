Ζητά κυρώσεις κατά Τουρκίας από ΕΕ ο Πρόεδρος - Να επιστραφούν τα Βαρώσια

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται αυτές τις ώρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μαζί με άλλους αξιωματούχους της κυπριακής κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος θα συμμετάσχει στις εργασίες του έκτακτου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ένωσης για 2021-2027.

Ο Πρόεδρος είχε ήδη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ, ενώ αργότερα συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάινεν. Χθες, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντέιβιντ Σασσόλι.

A very productive meeting with President @vonderleyen, discussing #MFF & various issues of specific interest for #Cyprus. Raised the turkish illegal operations in Cyprus' #EEZ and #sanctions. Underlined that the fenced area of #Varosha ought to be returned to its lawful owners. pic.twitter.com/PsOkRrE241