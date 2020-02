Αναστασιάδης ενημερώνει Τουσκ-Ούρουσλα για Τουρκικές προκλήσεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του έκτακτου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ένωσης για 2021-2027.



Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ ο οποίος σε ανάρτησή του στο twitter έγραψε:

«Ήταν μεγάλη χαρά να φιλοξενήσω τον παλιό φίλο μου, Πρόεδρο Αναστασιάδη. Τον επαναβεβαίωσα για την πλήρη υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο, στο πλαίσιο των παράνομων πράξεων της Τουρκίας, και την ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών στη διαδικασία του ΠΔΠ.

It was a great pleasure to host my good old friend, President Anastasiades. I re-assured him about our full support and solidarity for Cyprus, in the context of Turkish illegal actions, and the equal treatment of all MS in the MFF process. pic.twitter.com/HTyjTjJBBs