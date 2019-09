Στήριξη Κίνας για επανέναρξη συνομιλιών και αποφάσεις Σ.Α για Αμμόχωστο

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είχε στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, κοινή επιθυμία και των δύο είναι η ενίσχυση των στενών διμερών σχέσεων Κύπρου-Κίνας.

Pleased to meet w/t FM of #China Mr. Wang YI. #Cyprus and #China enjoy an unprecedented level of bilateral cooperation. Cyprus remains committed to broaden the areas of our cooperation to further advance the horizon of our partnership in trade, shipping, film industry & tourism. pic.twitter.com/3eXIwNAR4H