Ντ. Χάρις: Οργή Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής για τουρκικές παραβιάσεις

Την ισχυρή υποστήριξη της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής προς την Κυπριακή Δημοκρατία, επανέλαβε ο επικεφαλής του λόμπι Ντέιβιντ Χάρις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χάρις, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Κυριακή (22/9) έγραψε στο twitter ότι επιβεβαιώθηκε η διαρκής φιλία με την Κύπρο, η βαθιά ανησυχία για την κατοχή του 40% του εδάφους της Κύπρου εδώ και 45 χρόνια, την οργή από τις συχνές παραβιάσεις των κυπριακών υδάτων από την Τουρκία και την υποστήριξη για περαιτέρω άνθηση των σχέσεων Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το Κυπριακό και την προσπάθεια που κάνει και τη στήριξη που περιμένουμε να βρούμε από φίλους της Κύπρου. Τη συνάντηση απασχόλησαν και οι συνεχώς αναπτυσσόμενες σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ.