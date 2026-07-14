Το Κυπριακό και η πλήρης ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Σέγκεν βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Παρίσι, όπου βρίσκονται για τους εορτασμούς της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της χώρας, κ. Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την κα φον ντερ Λάιεν για τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής, κ. Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό. Εξέφρασε επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες για τον καθοριστικό ρόλο της Επιτροπής στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των αρχών, των αξιών και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι ο διορισμός του Επιτρόπου Φίτο, ως Ειδικού Απεσταλμένου, αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου και επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της ΕΕ για το Κυπριακό, του οποίου η επίλυση θεωρείται θέμα προτεραιότητας.

Είπε επἰσης ότι προς την κατεύθυνση αυτή η ΕΕ θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να είναι κράτος-μέλος της Ένωσης και μετά την επίλυση του Κυπριακού. Επαναβεβαίωσε τη θέση ότι η λύση του Κυπριακού θα πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το κεκτημένο της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την πλήρη ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν, εκφράστηκε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις τεχνικές υποχρεώσεις και πλέον απομένει η λήψη της πολιτικής απόφασης, με την Πρόεδρο της Επιτροπής να εκφράζει στήριξη στην πλήρη ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν το συντομότερο.

Διαβάστε επίσης: Πρόταση Κομισιόν για περιορισμό πρόσβασης παιδιών στα ΜΚΔ