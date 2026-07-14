Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την προετοιμασία προτάσεων για κανονισμούς της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Το πλαίσιο για την εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ενισχύεται, τόνισε.

Τη Δευτέρα (13/7), η Φον ντερ Λάιεν έλαβε στις Βρυξέλλες την έκθεση μιας ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, η οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από αρκετούς μήνες. Το έγγραφο περιέχει συστάσεις για τον περιορισμό του αρνητικού αντίκτυπου των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στους νεαρούς χρήστες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτίμησε ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης «δεν είναι παιχνίδι» και ότι το τρέχον μοντέλο, στο οποίο, όπως είπε, «οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα παιδιά», οδηγεί σε επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και των εθισμών και τα εκθέτει σε επιβλαβές περιεχόμενο. Επικαλούμενη δεδομένα, σημείωσε ότι οι νέοι Ευρωπαίοι περνούν μεταξύ τεσσάρων και έξι ωρών την ημέρα μπροστά σε οθόνες και σχεδόν το 60% αυτού είναι στο διαδίκτυο. Τα παιδιά βίωσαν συναισθηματικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο διαδίκτυο. Μεταξύ των συνεπειών, όπως είπε αναφέρονται διαταραχές ύπνου, κατάθλιψη, άγχος, κυβερνοεκφοβισμό και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των χρηστών βαρύνει πρωτίστως τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ (DSA), οι πάροχοι υποχρεούνται να απομακρύνουν τις εθιστικές πρακτικές, το επιβλαβές περιεχόμενο και την ανεπιθύμητη επαφή. Η Φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα κατά του TikTok και του Meta (ιδιοκτήτη του Facebook και του Instagram, μεταξύ άλλων) σε σχέση με αυτούς τους κανονισμούς.

Ανακοίνωσε επίσης περαιτέρω εργασίες σχετικά με εργαλεία που επιτρέπουν την επαλήθευση ηλικίας. «Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν τα παιδιά εκτίθενται σε απειλές στο διαδίκτυο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο ξεκίνημα για αυτά στον ψηφιακό κόσμο. Ένα από αυτά τα εργαλεία θα είναι η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας μας. Είναι εύχρηστη, προστατεύει το απόρρητο και είναι ανοιχτού κώδικα. Η ιδέα είναι να δοθεί στους γονείς μεγαλύτερος έλεγχος», είπε.

Σύμφωνα με τη Φον ντερ Λάιεν, θα πρέπει να εξεταστεί ο καθορισμός μιας «ημερομηνίας έναρξης» για τη χρήση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και τη σταδιακή διάθεση διαφόρων υπηρεσιών σε χρήστες διαδοχικών ηλικιακών ομάδων. Τόνισε ότι ο στόχος δεν είναι να αποκοπούν τα παιδιά από το διαδίκτυο, αλλά να προσδιοριστεί η ηλικία των νεότερων χρηστών που θα μπορούσαν να προσεγγιστούν από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικαλέστηκε επιστημονικά ευρήματα ότι τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με οθόνες και ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από μεγαλύτερα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπεται από γονείς, κηδεμόνες ή εκπαιδευτικούς και να περιορίζεται χρονικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αναλύσει την έκθεση των εμπειρογνωμόνων και να παρουσιάσει ένα προσχέδιο των νέων λύσεων μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Πηγή: ΑΠΕ