Παρέμβαση στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο έκανε η Πραξούλα Αντωνιάδου. Η επί διακυβέρνησης Χριστόφια, Υπουργός Εμπορίου θέλησε να τοποθετηθεί για τα κακώς κείμενα στον τομέα της ενέργειας και τόνισε ότι είναι θέμα πολιτικής απόφασης και σωστής διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες η εκμετάλλευση του δικού μας φυσικού αερίου.

«Έχει 15 χρόνια που ανακαλύψαμε φυσικό αέριο. Είναι έγκλημα γιατί δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τ δικό μας φυσικό αέριο και να το φέρουμε για χρήση στην Κύπρο και να γλιτώσουμε τουλάχιστον αυτό το κόστος των ρύπων που πληρώνουμε. Είναι αλήθεια, προβληματίζονται οι εταιρείες γιατί ίσως να μην συμφέρει να φέρεις αέριο μόνο στην Κύπρο γιατί είναι μικρή αγορά. Θα μπορούσαμε όμως να το βάλουμε σαν όρο σε μια από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ μας ότι για να μπορέσεις να εξάγεις αέριο στην Αίγυπτο θα πρέπει να κάνεις και μια μικρή επένδυση για αγωγό από το ΑΦΡΟΔΙΤΗ στο Βασιλικό», είπε εισαγωγικά.

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Συνέχισε λέγοντας ότι «ο λόγος που κάνω την παρέμβαση, είναι για να πω ότι η Noble τότε μας είχε παρουσιάσει πλάνο εξόρυξης του φυσικού αερίου στην Κύπρου και να αρχίσουν εργασίες τον Γενάρη του 2013. Να έρθει το φυσικό αέριο τον Γενάρη του 2016 και να αρχίσουν εξαγωγές το 2018. Αντί τούτου επιλέξαμε εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου.. υγροποιημένου.. ακούω το επιχείρημα ότι το κόστος ενός αγωγού από το ΑΦΡΟΔΙΤΗ προς το Βασιλικό είναι υψηλό. Τότε ακουγόταν ένα ποσό γύρω στα 600εκ. πόσο μακριά είναι αυτό το ποσό από τα 500εκ που δώσαμε σχεδόν στο Βασιλικό και πήγαν όλα χαμένα;».

Είναι κατέληξε «θέμα διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες.. δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν γίνεται αυτό», επανέλαβε η κ.Αντωνιάδου.