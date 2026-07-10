Μήνυμα ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός του Ισραήλ θα προχωρήσει χωρίς παρεμβάσεις έστειλε ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Έλι Κοέν, δηλώνοντας ότι ο αγωγός μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου θα κατασκευαστεί, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι η αμερικανική ενεργειακή κολοσσός ExxonMobil βρίσκεται σε συνομιλίες για είσοδο στον τομέα έρευνας φυσικού αερίου και πετρελαίου του Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14, ο Κοέν υπογράμμισε ότι το Ισραήλ έχει αποδείξει πως μπορεί να προστατεύει τα συμφέροντά του.

«Ο αγωγός μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου θα κατασκευαστεί. Ξέρουμε πώς να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας και κανείς δεν μπορεί να μας υπαγορεύει όρους. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια αποδείξαμε ότι όσοι απειλούν το κράτος του Ισραήλ δεν έχουν καλό τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Israeli Minister of Energy Eli Cohen:



The pipeline between Israel and Cyprus will be built.



We know how to defend ourselves, and no one can dictate terms to us.



We have proven over the past two and a half years that those who threaten the State of Israel do not end well. pic.twitter.com/zj60yVVOSR — Clash Report (@clashreport) July 9, 2026

«Πρέπει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να αποτραπεί η απόκτηση προηγμένων οπλικών συστημάτων από την Τουρκία. Πρέπει να επιμείνουμε ώστε ο σημαντικότερος σύμμαχός μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να διατηρήσουν το Ποιοτικό Στρατιωτικό Πλεονέκτημα (Qualitative Military Edge - QME) του Ισραήλ.», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Υπουργός





Συνομιλίες με την ExxonMobil

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Maariv, η ExxonMobil εξετάζει τη συμμετοχή της στον πέμπτο γύρο αδειοδότησης για έρευνες υδρογονανθράκων στο Ισραήλ, σε συνεργασία με την Energean, η οποία ήδη δραστηριοποιείται στη χώρα και εκμεταλλεύεται το κοίτασμα φυσικού αερίου Karish.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη σε πρόγραμμα έρευνας φυσικού αερίου στη δυτική Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές επέκτασης της συνεργασίας τους και στην Ανατολική Μεσόγειο.

«400 δισ. κυβικά μέτρα επιπλέον δυναμικό»

Ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι η κυβέρνηση εργάστηκε ώστε να δημιουργήσει ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον για τις διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει εκτιμώμενο πρόσθετο δυναμικό φυσικού αερίου ύψους 400 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Όπως σημείωσε, νέες ανακαλύψεις θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια του Ισραήλ και θα αυξήσουν τα κρατικά έσοδα, ενώ παράλληλα θεσπίστηκαν μηχανισμοί ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια φυσικού αερίου για την εγχώρια αγορά.

Στόχος η μετατροπή του Ισραήλ σε ενεργειακή γέφυρα

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις εντάσεις με το Ιράν, ο Έλι Κοέν υποστήριξε ότι οι απειλές για τις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας, όπως τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αντιμετωπίζονται πλέον μέσω εναλλακτικών σχεδιασμών.

Όπως είπε, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σχέδια ανάπτυξης νέων υποδομών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, με στόχο το Ισραήλ να εξελιχθεί σε ενεργειακή γέφυρα μεταξύ των χωρών του Κόλπου και της Ευρώπης.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Ενέργειας έρχονται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με την προώθηση νέων έργων υποδομής και την ενίσχυση της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην περιοχή.