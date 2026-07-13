Σκληρή κριτική προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλάς, με αφορμή την αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την απόρριψη από τη Βουλή του αιτήματος για κατεπείγουσα εξέταση του νομοσχεδίου που αφορούσε την παράταση της θητείας της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Κουλλάς υποστήριξε ότι η ένταση δεν θα είχε προκληθεί εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε επιτεθεί στη Βουλή και δεν είχε στοχοποιήσει ειδικά τον ΔΗΣΥ μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

«Το βέβαιο, αγαπητέ μου Αντρέα, είναι ότι αν, μετά που ολοκληρώθηκε μια ψηφοφορία στη Βουλή, ο Πρόεδρος δεν επιτίθετο στη Βουλή και, πιο συγκεκριμένα, δεν στοχοποιούσε τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τίποτε από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε», ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ αμφισβήτησε την επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης ότι η παράταση της θητείας της κ. Ραουνά αποτελούσε εθνική αναγκαιότητα, υποστηρίζοντας ότι, εάν επρόκειτο για τόσο κρίσιμο ζήτημα, δεν θα κατατίθετο την τελευταία στιγμή και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

«Αν ήταν εθνική αναγκαιότητα η αναβάθμιση ουσιαστικά της κυρίας Ραουνά, καταρχάς δεν θα ερχόταν τελευταία στιγμή και δεν θα έμπαινε με αυτή την πονηράδα, θέλετε, του κατεπείγοντος», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση για να εγκριθεί το αίτημα.

«Απλώς η τεκμηρίωση που χρειαζόταν δεν ήταν επαρκής. Δηλαδή, το να λες ότι το ποιοι ευρωπαϊκοί πόροι θα πάρει η Κύπρος και ποιο θα είναι το μέλλον μας για την επταετία εξαρτάται από ένα άτομο σε μία θέση για άλλους πέντε μήνες, δεν είναι πιστευτό», ανέφερε.

Αιχμές για «βόλεμα» και προεκλογικές σκοπιμότητες

Ο κ. Κουλλάς προχώρησε και σε έντονες προσωπικές αιχμές κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη, παραπέμποντας σε διορισμούς προσώπων από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

«Επειδή έχω μάθει να λέω τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, έγραψα στα προσωπικά μου αυτό που έγραψα: βαρύ, με βεβαρημένο παρελθόν διορισμών φίλων, κουμπάρων και γαμπρών. Είναι πραγματικότητα», δήλωσε.

Πρόσθεσε πως ο Πρόεδρος θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν επιμένει στην αναβάθμιση προσώπου με το οποίο διατηρεί στενή οικογενειακή σχέση.

«Αν ήμουν εγώ, που προσπαθώ πάντα να βάζω τον εαυτό μου στη θέση κάποιων άλλων που αποφασίζουν, με ένα άτομο, όσο καλό και να είναι, με το οποίο έχω αυτή τη στενή οικογενειακή σχέση, θα ήμουν πολύ προσεκτικός στο να επιμένω να αναβαθμιστεί σε αυτό το επίπεδο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιμονή της Κυβέρνησης δημιουργεί εύλογους συνειρμούς, είτε για εξυπηρέτηση προσώπου είτε για προεκλογικές σκοπιμότητες.

«Νομίζω πολύ λογικά δημιουργεί συνειρμούς. Είτε είναι για βόλεμα, όπως το έχω πει, είτε είναι και για προεκλογικές σκοπιμότητες», σημείωσε.

«Η Βουλή πρέπει να ελέγχει και το τελευταίο ευρώ»

Ο Ονούφριος Κουλλάς υποστήριξε ότι το θέμα θα πρέπει να θεωρείται λήξαν, τονίζοντας πως η εκτελεστική εξουσία οφείλει να σέβεται τις αποφάσεις της Βουλής.

«Νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα. Παίρνει μια απόφαση η Βουλή, είναι ένας άλλος θεσμός που ελέγχει την Κυβέρνηση. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινοβουλευτικής εξουσίας απέναντι στην εκτελεστική εξουσία», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κάθε νέα κρατική δομή και κάθε επιπρόσθετη δαπάνη πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

«Η Βουλή πρέπει να ελέγχει και το τελευταίο ευρώ που ζητά η Κυβέρνηση για να εκταμιεύσει. Όλα αυτά δεν είναι άνευ κόστους. Έχουν λειτουργικό κόστος και, συνεπώς, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι το τελευταίο ευρώ που θα δώσω θα έχει πολλαπλάσια αξία για την κοινωνία», ανέφερε.

Ο ίδιος αμφισβήτησε επίσης ότι η δημιουργία ή διατήρηση της συγκεκριμένης δομής ήταν απαραίτητη για την άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όπως είπε, η Κύπρος διαθέτει εδώ και χρόνια θεσμούς και υπηρεσίες που διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά ταμεία.

«Εδώ και 22 χρόνια δεν είχαμε υφυπουργείο και, σε κάθε περίπτωση, πήγαμε πάρα πολύ καλά στην άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε καταφέρει να μη χάσουμε από αυτά τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια ούτε ένα ευρώ», δήλωσε.

«Τις δικές μας πολιτικές εφαρμόζει»

Αναφερόμενος στις σχέσεις του ΔΗΣΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Κουλλάς είπε ότι το κόμμα του δεν έχει τεράστιες ιδεολογικές διαφορές με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς, όπως υποστήριξε, η Κυβέρνηση εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό πολιτικές που διαμορφώθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Δεν λέμε ότι έχουμε τεράστιες διαφορές φιλοσοφίας με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Τις δικές μας πολιτικές εφαρμόζει, είτε είναι ο δυτικός προσανατολισμός είτε είναι οι συμμαχίες που είχαμε ξεκινήσει, οι τριμερείς συνεργασίες με Ισραήλ, Αίγυπτο, Λίβανο, Ιορδανία και ούτω καθεξής», είπε.

Ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Νίκος Χριστοδουλίδης να αποτελέσει υποψήφιο του ΔΗΣΥ στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Όπως υποστήριξε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πρέπει να διεκδικήσει την εξουσία με δικό του πρόγραμμα, δικό του πολιτικό όραμα και υποψήφιο που θα εκλεγεί μέσα από τις κομματικές διαδικασίες.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να κερδίσει. Πρέπει να είναι στην Κυβέρνηση με το δικό του όραμα, με μια τόλμη, με πολιτική τεκμηρίωση και υποστήριξη από μια κοινοβουλευτική ομάδα σύσσωμη, για να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο που θα πάρει τη χώρα μπροστά», δήλωσε.

Κριτική για «ατολμία και αναποφασιστικότητα»

Ο κ. Κουλλάς κατηγόρησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για αδυναμίες στον τρόπο διακυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ατολμία, αναποτελεσματικότητα και αναποφασιστικότητα.

«Εντοπίσαμε πάρα πολλές αδυναμίες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εντοπίσαμε και λάθη. Εντοπίσαμε χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, όπως μια ατολμία, μια αναποτελεσματικότητα, αναποφασιστικότητα περισσότερο, αν μπορώ να πω», ανέφερε.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να ψηφίζει νομοσχέδια που θεωρεί ωφέλιμα για τον τόπο, φέρνοντας ως παράδειγμα νομοσχέδιο που συνδέεται με την εκταμίευση 50 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Αν δεν ψηφιστεί τώρα, θα χάσουμε 50 εκατομμύρια ως Κύπρος. Είπαμε ότι πρέπει να ψηφιστεί, δεν έχουμε άλλη επιλογή, και βλέπουμε για τυχόν βελτιώσεις στο μέλλον. Άρα αυτή είναι η υπευθυνότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού», σημείωσε.

Ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ από τη βάση

Σε σχέση με τις επόμενες προεδρικές εκλογές, ο Ονούφριος Κουλλάς εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση ο υποψήφιος του κόμματος να επιλεγεί από το σύνολο των μελών του ΔΗΣΥ.

«Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Ήταν η εισήγηση της προέδρου στο καταστατικό συνέδριο ο υποψήφιός μας να επιλέγεται από όλα τα μέλη, που είναι δεκάδες χιλιάδες. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η ευρεία κομματική νομιμοποίηση θα υποχρεώσει όλα τα στελέχη να σεβαστούν το αποτέλεσμα και θα δώσει δυναμική στον υποψήφιο που θα επιλεγεί.

«Από τη στιγμή που θα υπάρχει μια πλατιά δημοκρατική νομιμοποίηση στον έναν που θα πάρει το χρίσμα, αυτομάτως θεωρώ ότι όλοι, εξ ανάγκης, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, θα σεβαστούν το αποτέλεσμα», δήλωσε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι στόχος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι να επανέλθει στην εξουσία με συγκεκριμένο πρόγραμμα και πλήρη ετοιμότητα.

«Πρέπει να πάμε συντεταγμένα, ξεκινώντας από τη βάση και τις δεκάδες χιλιάδες μέλη μας, για να πετύχουμε στις προεδρικές εκλογές στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος, με στόχους, με προτεραιότητες, με ετοιμότητα από την πρώτη μέρα. Δεν μας αξίζει ούτε η μετριότητα ούτε η χαμηλή στόχευση», κατέληξε.



