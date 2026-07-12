Απομένει στην κατοχική Τουρκία να επιδείξει εκείνη την εποικοδομητική στάση στη νέα πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε την Κυριακή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι η δική μας προσήλωση στη σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατόν, παραμένει αμείωτη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στην Πάφο, μετά το μνημόσυνο των πεσόντων κατά το πραξικόπημα, και ερωτηθείς για τις επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι "η κ. Ολγκίν θα πραγματοποιήσει τις επαφές της στις Βρυξέλλες", σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της επικοινωνείται από τα Ηνωμένα Έθνη. "Είναι γνωστό ότι αυτή την εβδομάδα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και αρκετοί ηγέτες, θα βρίσκονται στο Παρίσι κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Μακρόν. Αν υπάρχει διαφοροποίηση στο πρόγραμμα των επαφών της κ. Ολγκίν αυτό θα ανακοινωθεί από την ίδια", ανέφερε.

Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, η επίσκεψη και οι επαφές της στις Βρυξέλλες θα γίνουν, ως αποτίμηση και των συναντήσεων που έγιναν στο περιθώριο του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια, πρόσθεσε, η κ. Ολγκίν θα επισκεφθεί την Κύπρο, όπου εκεί θα μπορέσει να συζητήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, για τα επόμενα βήματα.

"Η δική μας προσέγγιση, η δική μας προσήλωση, παραμένει αμείωτη στο ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να συγκληθεί μια άτυπη πολυμερής στην παρουσία των τριών εγγυητριών δυνάμεων, με ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αποδειχτεί στην πράξη ο καταλυτικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αναγνωρίζουν όλα τα συμμετέχοντα μέρη και βεβαίως και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών", επεσήμανε.

Ως εκ τούτου, ανέφερε, η επόμενη άτυπη πολυμερής θα πρέπει να έχει ως στόχο την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. "Απομένει στην κατοχική Τουρκία να επιδείξει εκείνη την εποικοδομητική στάση σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο κ. Γκουτέρες", είπε.

Ερωτηθείς αν είναι απομακρυσμένο ενδεχόμενο η σύγκληση πολυμερούς εντός καλοκαιριού, ο Εκπρόσωπος είπε ότι "δεν έχουμε μια τέτοια ενημέρωση. Αν υπάρχει βούληση και αν υπάρχει ειλικρινής πρόθεση για τη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς, υπάρχει χρόνος να διευθετηθεί μια άτυπη πολυμερής".

Επανέλαβε, εξάλλου, ότι ο στόχος δεν ήταν και δεν μπορούσε να είναι ποτέ αυτοσκοπός η σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς απλά για να συγκληθεί. "Αυτή η άτυπη πολυμερής θα πρέπει και έχει ως στόχο την ανακοίνωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Άρα, είναι στην κατοχική Τουρκία πλέον να αποδείξει ότι έχει αυτή την αποφασιστικότητα, έχει αυτή την ειλικρινή βούληση και πρόθεση για να λειτουργήσει εποικοδομητικά στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών", είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κάποια ενημέρωση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και αν υπήρξε κάποιο μήνυμα από την Τουρκία για το θέμα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε το επόμενο πρωί κιόλας από το δείπνο που είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον τνερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τηλεφωνική επικοινωνία και με τους δύο.

"Επικοινώνησαν και οι δύο νωρίς το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχε αυτό τη δική του αξία, το ότι με δική τους πρωτοβουλία και τόσο σύντομα επέλεξαν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων. Εκείνο που νομίζω πλέον διαφαίνεται από όλες τις δηλώσεις τόσο από πλευράς Τουρκίας αλλά και των Ηνωμένων Εθνών είναι το ενδιαφέρον της Τουρκίας στην αξιοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων", είπε.

Ο κ. Λετυμπιώτης πρόσθεσε ότι αυτό που έχει καταστεί σαφές για ακόμη μια φορά και μέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι ότι η πρόοδος των ευρωτουρκικών περνά μέσα και από το Κυπριακό και ότι αυτό "δεν είναι εθνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να προσεγγιστεί και από την ίδια την Τουρκία, αν θέλει πραγματικά να δει πρόοδο στα ευρωτουρκικά".



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Πηγή: ΚΥΠΕ