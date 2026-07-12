Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου αύριο Δευτέρα, 13 Ιουλίου, θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών θα θέσει στο Συμβούλιο την υπογραφή του παράνομου «μνημονίου συναντίληψης» μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου, καταγγέλλοντας την Τουρκία για τις νέες παράνομες ενέργειές της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, η στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μαύρη Θάλασσα και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί θεμάτων που άπτονται των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των εξελίξεων στο Σουδάν.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Κόμπος θα συμμετάσχει επίσης στο τρίτο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου για την Περιφερειακή Ασφάλεια και Συνεργασία.

Μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κ. Κόμπος θα συμμετάσχει στην Δεύτερη Υπουργική Συνάντηση για το Συνέδριο Δωρητών Παλαιστίνης (Palestinian Donor Group-PDG), του οποίου θα συμπροεδρεύσουν η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Dubravka Šuica και ο Παλαιστίνιος Πρωθυπουργός δρ Mohammad Mustafa, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συναντήσεις με ομολόγους του, καταλήγει η ανακοίνωση.

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Πηγή: ΚΥΠΕ