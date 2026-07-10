Η προσπάθεια για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους Κύπριους εκτοπισμένους συνεχίζεται με ουσιαστικά βήματα προόδου. Στο πλαίσιο των ενεργειών για τη δικαίωσή τους και σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, κατατέθηκε σχετική τροπολογία στην Έκθεση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028-2034.

Μεταξύ άλλων, στην τροπολογία τονίζεται ότι «επί δεκαετίες, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας νομίμως αναγνωρισμένους βάσει του δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας εμποδίζονται από την πρόσβαση, τη χρήση και την άντληση εισοδήματος από τη γεωργική τους γη, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης κατοχής από την Τουρκία». Όπως σημειώνεται, «η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει διαρκή κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων μειωμένων ευκαιριών για γεωργικό εισόδημα καθώς και διαγενεακής οικονομικής απώλειας».

Μείζονος σημασίας είναι η αναφορά ότι «ουδεμία διάταξη του κανονισμού θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι υπονοεί την αναγνώριση, ή ότι παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή όφελος» στην τουρκοκυπριακή αποσχιστική οντότητα.

Με βάση την τροπολογία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «καλείται να εξετάσει τη δημιουργία πρόσθετων, ειδικών και στοχευμένων χρηματοδοτικών μηχανισμών, για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων που απορρέουν από την ανωτέρω κατάσταση, για τους νόμιμους ιδιοκτήτες οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν τον νόμιμο τίτλο και την αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης και χρήσης της εν λόγω γης».

Σε δηλώσεις του, ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα ανέδειξε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου για τη θεμελίωση μιας διεκδίκησης που οφείλαμε εδώ και δεκαετίες στους εκτοπισμένους συμπατριώτες μας.

«Είναι μια προσωπική δέσμευση, με πρωταρχικό στόχο να ανοίξει ο δρόμος για τη μετατροπή μιας ιστορικής πολιτικής αναφοράς, σε απτή και μετρήσιμη δικαίωση για κάθε εκτοπισμένο Κύπριο και κάθε εκτοπισμένη Κύπρια», υπογράμμισε ο κ. Χατζηπαντέλα, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους τους Ευρωβουλευτές, απο διάφορους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι συνυπέγραψαν την τροπολογία: Λουκάς Φουρλάς (Κύπρος), Μανώλης Κεφαλογιάννης (Ελλάδα), Νίκος Παπανδρέου (Ελλάδα), Σάκης Αρναούτογλου (Ελλάδα), Daniel Buda (Ρουμανία), Peter Agius (Μάλτα), Céline Imart (Γαλλία), Paulo do Nascimento Cabral (Πορτογαλία), Marion Walsmann (Γερμανία), Alexander Bernhuber (Αυστρία).

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