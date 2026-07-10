Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών καταψήφισε την πρόταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την παράταση της νομοθεσίας που επιτρέπει στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να σαρώνουν εθελοντικά ιδιωτικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η παράταση του προσωρινού μέτρου, γνωστού στους επικριτές του ως «Chat Control», διατηρεί σε ισχύ μέχρι το 2028 το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει σε εταιρείες όπως η Meta, η Google και η Microsoft να ελέγχουν μηνύματα, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και επικοινωνίες μέσω κοινωνικών δικτύων, εφόσον το επιλέγουν. Οι συνομιλίες που προστατεύονται με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption), όπως στο WhatsApp και το Signal, εξαιρούνται.

Εγκρίθηκε παρά την καταψήφιση από την πλειοψηφία

Η ψηφοφορία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς 314 ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά και 276 υπέρ, ωστόσο η πρόταση θεωρήθηκε εγκεκριμένη.

Αυτό συνέβη επειδή εφαρμόστηκε κατεπείγουσα διαδικασία, η οποία προβλέπει ότι η πρόταση απορρίπτεται μόνο εάν συγκεντρωθεί απόλυτη αρνητική πλειοψηφία 361 ευρωβουλευτών. Καθώς οι αρνητικές ψήφοι δεν έφτασαν αυτό το όριο, η παράταση εγκρίθηκε.

Η διαδικασία προωθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), το οποίο υποστήριξε ότι δεν έπρεπε να δημιουργηθεί νομικό κενό μετά τη λήξη της προηγούμενης ρύθμισης τον Απρίλιο, καθώς οι εθελοντικοί έλεγχοι των εταιρειών συμβάλλουν στον εντοπισμό θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Έντονες αντιδράσεις για τα προσωπικά δεδομένα

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων και πολιτικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το μέτρο ανοίγει τον δρόμο για μαζική επιτήρηση των ιδιωτικών επικοινωνιών.

Ο σύμβουλος πολιτικής της οργάνωσης European Digital Rights (EDRi), Σιμεόν ντε Μπρούβερ, προειδοποίησε ότι η νομοθεσία επιτρέπει στις εταιρείες, εφόσον το επιλέξουν, να εξετάζουν κάθε μήνυμα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φωτογραφία που διακινούν οι χρήστες.

Από την πλευρά του, ο πρώην ευρωβουλευτής και υπέρμαχος των ψηφιακών δικαιωμάτων Πάτρικ Μπράιερ χαρακτήρισε την απόφαση «φάρσα» που «υπονομεύει τη δημοκρατία», υποστηρίζοντας ότι η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω αδιάκριτης μαζικής παρακολούθησης.

Αιμιλιανίδης: «Βαθύτατα αντιδημοκρατικό και ντροπιαστικό»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης.

Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι το προσωρινό Chat Control 1.0, που εφαρμόζεται από το 2021, είχε απορριφθεί στις 26 Μαρτίου 2026, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε την παράτασή του ενόσω συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το μόνιμο Chat Control 2.0.

Όπως σημειώνει, η ίδια πρόταση επανήλθε αιφνιδιαστικά με τη μορφή κατεπείγοντος και εγκρίθηκε, παρότι για δεύτερη φορά συγκέντρωσε περισσότερες αρνητικές παρά θετικές ψήφους.

«Να επαναφέρεις μέσα στο καλοκαίρι ως κατεπείγον αυτό που απορρίφθηκε πριν τρεις μήνες και να το εγκρίνεις, παρά το ότι ξανά καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία, δεν συνάδει με τη δική μου αντίληψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση για το Chat Control 2.0, το οποίο προβλέπεται να αποτελέσει το μόνιμο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συνεχίζεται και αναμένεται να προκαλέσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ όσων δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των ανηλίκων και όσων προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους στα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιωτικότητας και του απορρήτου των επικοινωνιών.



