Απάντηση στις επικρίσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για την απόρριψη του νομοσχεδίου που αφορούσε την παράταση της λειτουργίας του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων δίνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει έναν δικό της χειρισμό σε πολιτική αντιπαράθεση.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η Βουλή καταψήφισε έναν συγκεκριμένο κυβερνητικό χειρισμό και ένα αίτημα που κατατέθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία αποτελεί, όπως υποστηρίζει, προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τους λόγους που η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο την τελευταία στιγμή, υποστηρίζοντας ότι, εάν η παράταση ήταν τόσο κρίσιμη για τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί και ενσωματωθεί εγκαίρως στη σχετική νομοθεσία.

Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ακόμη ότι η δημιουργία νέων δομών, η παράταση θητειών και η επιβάρυνση του δημοσίου με πρόσθετες δαπάνες αποτελούν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να τίθενται προς έγκριση χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Παράλληλα, απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η εξασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαρτάται από την εξάμηνη παράταση της θητείας ενός συγκεκριμένου προσώπου, επισημαίνοντας ότι από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, οι αρμόδιοι κρατικοί θεσμοί διαχειρίζονται με επιτυχία τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις και την εξασφάλιση κοινοτικών πόρων.

Καταληκτικά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός τονίζει ότι διαχρονικά υπερασπίζεται την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας «με πράξεις, σοβαρότητα και τεκμηρίωση» και καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναζητήσει τις ευθύνες στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «η πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να βαφτίζεται ευρωπαϊκή αναγκαιότητα».

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