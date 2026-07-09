"Η κατεύθυνσή μας είναι ξεκάθαρη: σταθερότητα, προοπτική, ανάπτυξη και ασφάλεια", είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του στα 14α Διεθνή Βραβεία Επενδύσεων του Invest Cyprus.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η εκδήλωση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την Κύπρο και την πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα και ευχαρίστησε τον Invest Cyprus για τη συνεπή προσπάθεια προβολής της Κύπρου ως αξιόπιστου, ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς επενδυτικού προορισμού.

"Η επένδυση δεν είναι ποτέ απλώς μια συναλλαγή. Είναι μια απόφαση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη σε μια χώρα, στους θεσμούς της, στους ανθρώπους της, στη σταθερότητά της και στο μέλλον της", σημείωσε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε η υλοποίηση της ανανεωμένης εθνικής στρατηγικής προβολής της Κύπρου, "που δεν βασίζεται σε αυτό που θα θέλαμε να είναι η Κύπρος, αλλά σε αυτό που είναι σήμερα: ένα σταθερό ευρωπαϊκό κράτος με παγκόσμιο προσανατολισμό· μια χώρα αξιοπιστίας, ευελιξίας και προοπτικής· ένας ευρωπαϊκός κόμβος με διεθνές αποτύπωμα".

Σημειώνοντας ότι η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσα σε ένα απρόβλεπτο και ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι "διατηρήσαμε τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, ενισχύσαμε την αξιοπιστία μας και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών".

Παράλληλα, πρόσθεσε, "εκσυγχρονίζουμε το κράτος, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, απλοποιούμε τις διαδικασίες, επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία", ενώ αναφέρθηκε στις διαδοχικές αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας και στην επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα «Α» για πρώτη φορά από το 2011.

Αποτυπώνεται, επίσης, στους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, στα υγιή δημόσια οικονομικά, στη μείωση του δημόσιου χρέους και στις συνθήκες πλήρους απασχόλησης, για πρώτη φορά από το 2008, επισήμανε, σημειώνοντας ότι αυτά είναι "η απόδειξη ότι η υπεύθυνη οικονομική πολιτική, η πολιτική σταθερότητα και οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις δημιουργούν την εμπιστοσύνη πάνω στην οποία στηρίζονται οι επενδυτικές αποφάσεις".

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι "η κατεύθυνσή μας είναι ξεκάθαρη: σταθερότητα, προοπτική, ανάπτυξη και ασφάλεια", είπε.

Αναφερθείς στην ολοκλήρωση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι η Κύπρος λειτούργησε ως έντιμος διαμεσολαβητής, οικοδομώντας συναινέσεις και προωθώντας αποφάσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

"Η ίδια Κύπρος που συμβάλλει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, στην ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, στην προώθηση της απλούστευσης των διαδικασιών, στην ενίσχυση της ασφάλειας και στη διασύνδεση της Ευρώπης με τη γειτονιά της και τον ευρύτερο κόσμο, είναι η ίδια Κύπρος που μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές κάτι ολοένα και πιο πολύτιμο: αξιοπιστία, φερεγγυότητα και προοπτική", υπογράμμισε, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί υπεύθυνη οικονομική πολιτική, "διότι η αξιοπιστία αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται κάθε επενδυτική απόφαση".

Επιπλέον, είπε ότι θα συνεχιστεί ο εκσυγχρονισμός του κράτους, γιατί μια ανταγωνιστική οικονομία χρειάζεται ένα κράτος που να λειτουργεί με ταχύτητα, σαφήνεια και προβλεψιμότητα. Επίσης, πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί πλέον έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες της εθνικής ανταγωνιστικότητας.

Εξάλλου, συνέχισε, γι’ αυτό η πρωτοβουλία Minds in Cyprus, σε συνεργασία με τον Invest Cyprus, είναι τόσο σημαντική, αφού η πρόσβαση στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί εξίσου σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη φορολογική πολιτική, τις υποδομές ή τη γεωγραφική θέση.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε, επίσης, στην κρατική επίσκεψη που πραγματοποίησε τον προηγούμενο μήνα στην Ινδία, αναφέροντας ότι οι ευκαιρίες σε τεχνολογία, καινοτομία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ναυτιλία, εκπαίδευση, ενέργεια, τουρισμός, εφοδιαστική αλυσίδα και εμπόριο "είναι ξεκάθαρες".

"Η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή πύλη εισόδου για τις ινδικές επιχειρήσεις – μια σταθερή, ευέλικτη και πλήρως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο βάση, από την οποία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής", είπε, κάνοντας λόγο για πρακτική συνεργασία μέσω επιχειρηματικών φόρουμ, άμεσων επαφών μεταξύ εταιρειών, ισχυρότερων θεσμικών δεσμών και αυξανόμενου ενδιαφέροντος από ινδικές επιχειρήσεις να επιλέξουν την Κύπρο ως βάση για τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές τους δραστηριότητες.

Παράλληλα, ανέφερε, "διευρύνουμε τις σχέσεις μας και με άλλους σημαντικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και το Καζακστάν", όπου, όπως είπε, αναδύονται νέες ευκαιρίες σε τομείς που στηρίζουν άμεσα τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση της οικονομίας μας.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι αργότερα μέσα στη χρονιά προγραμματίζεται επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων, την προσέλκυση σημαντικών νέων επενδύσεων και την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της θέσης της Κύπρου ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου για τις διεθνείς επιχειρήσεις.

"Έτσι ακριβώς αντιλαμβανόμαστε και την εξωτερική πολιτική: όχι ως κάτι αποκομμένο από την οικονομία, αλλά ως άμεσο εργαλείο ανάπτυξης, ασφάλειας και ενίσχυσης της εθνικής αυτοπεποίθησης", είπε, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια, ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι οι επενδυτές που τιμούνται αποτελούν μέρος του ισχυρού επιχειρήματος που η Κύπρος παρουσιάζει σήμερα στον κόσμο. "Είστε η απόδειξη ότι η Κύπρος εξελίσσεται. Η απόδειξη ότι η Κύπρος εμπνέει εμπιστοσύνη. Η απόδειξη ότι η χώρα μας κατακτά, με αυτοπεποίθηση και με τις δικές της δυνάμεις, τη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη και στον κόσμο", είπε, ευχαριστώντας τους εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.

"Μαζί οικοδομούμε μια Κύπρο πιο εξωστρεφή, πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο αισιόδοξη. Μια Κύπρο που δεν περιορίζεται στο να ανταποκρίνεται στις αλλαγές, αλλά συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωσή τους", είπε καταληκτικά.



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Πηγή: ΚΥΠΕ