Η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για αποζημίωση των κουρεμένων καταθετών θα ξανανοίξει, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση όσοι δεν πρόλαβαν, και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα προχωρήσει η καταβολή, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Προσερχόμενος στην τελετή απονομής των Βραβείων Invest Cyprus International Investment Awards, απαντώντας σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι στους κουρεμένους καταθέτες ανακοινώθηκε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει νέο πλάνο για το 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «να θυμίσω ότι παρά τις πολλές υποσχέσεις που δόθηκαν, η Κυβέρνησή μας ήταν η μόνη που στην πράξη αυτό που υποσχέθηκε προεκλογικά το έπραξε μετεκλογικά. Το τι έχει λεχθεί είναι ότι ένας αριθμός κουρεμένων καταθετών ή από τα αξιόγραφα δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα όταν είχε πρωτοανοίξει».

Όπως σημείωσε, «αυτή τη στιγμή θα ανοίξει η πλατφόρμα για να υποβάλουν αιτήσεις όλοι αυτοί που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αιτήσεις, θα εξεταστεί και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα προχωρήσουμε και στην καταβολή -έχει προϋπολογιστεί συγκεκριμένο ποσό μέσα στον προϋπολογισμό για το 2026 και νέο σχέδιο για το 2027. Είναι κάτι είπαμε προεκλογικά. Είναι κάτι που ξεκινήσαμε να το κάνουμε μετεκλογικά και θα συνεχίσουμε».



Πηγή: ΠτΔ: Πώς σχολιάζει τις πληροφόριες από Ελλάδα για πενταμερή



Πηγή: ΚΥΠΕ