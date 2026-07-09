Η ευημερία των μαθητών και των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση για την «ουσιαστική μάθηση, τη συμπερίληψη και την κοινωνική συνοχή», δήλωσε την Πέμπτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι η ολοένα αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση πρέπει να καθοδηγείται από την «παιδαγωγική ευθύνη» και μια «ανθρωποκεντρική προσέγγιση».

Μιλώντας στο συνέδριο με θέμα «Η ευημερία στο σχολείο: Πώς οι παγκόσμιες δημογραφικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές επηρεάζουν την ευημερία των μαθητών και των εκπαιδευτικών», η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα αναδιαμορφώνονται λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και των δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων, γεγονός που καθιστά την προώθηση της ευημερίας στα σχολεία «πιο σημαντική από ποτέ».

Όπως είπε, τα σχολεία καλούνται να εφοδιάσουν τους νέους όχι μόνο με γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και με «ενσυναίσθηση, ανθεκτικότητα και δημοκρατική συνείδηση». Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρόσθεσε, απαιτούνται ασφαλή, συμπεριληπτικά και υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα, όπου κάθε μαθητής και κάθε εκπαιδευτικός «νιώθει ότι ανήκει», «γνωρίζει ότι η φωνή του ακούγεται» και έχει την ευκαιρία «να αναπτυχθεί και να ευημερήσει».

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι οι επιθεωρητές εκπαίδευσης διαδραματίζουν «καθοριστικό ρόλο» στο να βοηθούν τα σχολεία να ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες. Ως ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης, ανέφερε, μπορούν να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς, να προωθούν συμπεριληπτικές και καινοτόμες πρακτικές και να συμβάλλουν στη δημιουργία σχολικών κοινοτήτων όπου τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ευημερούν.

Αναφερόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη, η Υπουργός δήλωσε ότι η ενσωμάτωσή της στη διδασκαλία και τη μάθηση πρέπει να καθοδηγείται από την «παιδαγωγική ευθύνη», την «κριτική σκέψη» και τη «διαρκή προσήλωση σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση».

«Η τεχνολογία πρέπει να ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς, να εμπλουτίζει τις μαθησιακές εμπειρίες και να στηρίζει μια πιο συμπεριληπτική εκπαίδευση», ανέφερε.



Πηγή: ΚΥΠΕ