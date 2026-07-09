To ΑΚΕΛ ανταποδίδει στα «πυρά» της Κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ, ζητώντας σαφείς εξηγήσεις για τις αναφορές περί ενδεχόμενης εμπλοκής του ΝΑΤΟ στη λύση του Κυπριακού, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο συγκρούεται με το Πλαίσιο Γκουτέρες και τον στόχο κατάργησης του συστήματος εγγυήσεων. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, στη βάση του Πλαισίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτούσια η απάντηση του Εκπροσώπου Τύπου ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά:

Η Κύπρος δικαιούται ένα μέλλον απαλλαγμένο από το αναχρονιστικό καθεστώς εγγυητριών δυνάμεων του ‘60 και χωρίς κανενός είδους κηδεμόνες κι εγγυητές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε προτείνει στη Διάσκεψη του 2017 για το Κυπριακό σε σχέση με το ζήτημα της ασφάλειας, την κατάργηση του συστήματος εγγύησης και την αντικατάστασή του με ένα μηχανισμό εφαρμογής της λύσης, σε συνδυασμό με την κατάργηση του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης και με την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το σενάριο για παραμονή του συστήματος εγγύησης με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ συγκρούεται αυταπόδεικτα με όσα προτείνει το Πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ για την ασφάλεια. Ο ΔΗΣΥ, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και όσοι άλλοι άνοιξαν θέμα εμπλοκής του ΝΑΤΟ στη λύση του Κυπριακού πρέπει να απαντήσουν δύο πράγματα: Πρώτο, έχουν ή δεν έχουν θέση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν και επίλυση των εναπομείναντων ζητημάτων στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες συμπεριλαμβανομένων και όσων αυτό προνοεί για την ασφάλεια; Δεύτερο, είναι λογικό να απαιτούν από τον κυπριακό λαό να δεχθεί συνέχιση του καθεστώτος εγγυήσεων, επειδή η Δεξιά έχει δόγμα και καημό την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ;

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