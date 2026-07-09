Η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την αναθεωρημένη Οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Θυμάτων Εγκληματικότητας, συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα επιτεύγματα της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποίησε η Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Νομική Υπηρεσία ολοκλήρωσε με επιτυχία τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση του εκτεταμένου προγράμματος εργασιών της, προεδρεύοντας σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών συνεδρίων, συναντήσεων και ομάδων εργασίας, έξι εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο και οι υπόλοιπες στο εξωτερικό.

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων στους τομείς της δικαιοσύνης, της δικαστικής συνεργασίας, του διεθνούς δικαίου και της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολιτική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεωρημένη Οδηγία που αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, η οποία αποτελούσε βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και επιτεύχθηκε ύστερα από εντατικές διαπραγματεύσεις λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας τόσο στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ όσο και στη Λευκωσία.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Θυμάτων Εγκληματικότητας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας παιδιών και θυμάτων εγκλημάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα σημαντικά αποτελέσματα καταγράφεται επίσης η έγκριση, στις 11 Μαΐου 2026, δύο τροποποιήσεων του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υιοθετήθηκαν υπό την προεδρία της Νομικής Υπηρεσίας. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της γλωσσικής ισότητας μεταξύ των κρατών μελών ενώπιον του ΔΕΕ, ενώ η δεύτερη αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης μέσω του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ακόμη ως σημαντική εξέλιξη την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης, στις 6 Μαρτίου, των Συμπερασμάτων για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κείμενο που ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε από την Κυπριακή Προεδρία μέσω της Νομικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, η Κύπρος φιλοξένησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και την Προστασία των Καταναλωτών Michael McGrath, δικαστών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και ανώτερων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου, της Eurojust και της Europol.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη συμπροεδρία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Γιώργου Σαββίδη και της Γενικής Δημόσιας Κατήγορου της Ιρλανδίας Κάθριν Πιρς στην 20ή Συνάντηση του Συμβουλευτικού Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων και των Προϊσταμένων των Ποινικών Διώξεων των κρατών μελών της ΕΕ, στη Χάγη, όπου συζητήθηκαν το στρατηγικό όραμα και η αναθεώρηση του κανονισμού της Eurojust.

Η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις εργασίες των Συμβουλίων Υπουργών Δικαιοσύνης και Γενικών Υποθέσεων, προωθώντας ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, ενώ σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου σε θέματα όπως το δίκαιο της θάλασσας, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο, το κυβερνοέγκλημα, η τρομοκρατία και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Σημειώνει ότι στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, μεταξύ άλλων, προωθήθηκαν αποφάσεις για τη σύναψη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, για την τροποποίηση του ορισμού των τρομοκρατικών αδικημάτων στη σχετική σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για τις Κοινές Ομάδες Έρευνας, ενώ ουσιαστική πρόοδος σημειώθηκε και στην πρόταση οδηγίας για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων.

Στο πεδίο του διεθνούς δικαίου, η Κυπριακή Προεδρία συνέχισε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, στους μηχανισμούς λογοδοσίας και αποζημίωσης, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, στις διαπραγματεύσεις για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και στις εξελίξεις ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Παράλληλα, καταγράφεται η συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας στη διαμόρφωση κοινών θέσεων της ΕΕ σε διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τη Συμφωνία για τη Διατήρηση και Βιώσιμη Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας, καθώς και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του «σκιώδους στόλου».

Στον απολογισμό του, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλα τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας που συμμετείχαν στις εργασίες της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και προς τη συντονίστρια της Νομικής Υπηρεσίας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πρώην Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Έλενα Ζαχαριάδου, για τη συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Πηγή: ΚΥΠΕ