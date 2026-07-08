Η τέως Βουλευτής, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, προήδρευσε Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου με θέμα τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην τρομοκρατία, στο πλαίσιο της Εβδομάδας του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στην Έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής.

Η κ. Θεοδώρου Σούπερμαν, η οποία κατά τη θητεία της διετέλεσε Ειδική Εισηγήτρια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, εκπροσώπησε τη Συνέλευση, ως μέλος ευρύτερης αντιπροσωπίας, ύστερα από πρόσκληση της ΚΣΜ.

Η αντιπροσωπεία της ΚΣΜ συμμετείχε στην 4η Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου των Επικεφαλής των Αντιτρομοκρατικών Υπηρεσιών των κρατών μελών του ΟΗΕ, με αντικείμενο τις σύγχρονες απειλές που συνδέονται με την τρομοκρατία και την ανάγκη ενίσχυσης των διεθνών δυνατοτήτων για αντιμετώπιση της κακόβουλης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και των αναδυόμενων τεχνολογιών από τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συζήτηση στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της ΚΣΜ επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τρομοκρατικά δίκτυα, καθώς και στην ανάγκη διαμόρφωσης συντονισμένων διεθνών πολιτικών και θεσμικών απαντήσεων που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κ. Θεοδώρου Σούπερμαν υπογράμμισε την ετοιμότητα της ΚΣΜ να συνεχίσει να στηρίζει το έργο των Ηνωμένων Εθνών μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, προωθώντας τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας, της σταθερότητας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Η 4η Εβδομάδα Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση της 9ης Αναθεώρησης της Παγκόσμιας Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής του ΟΗΕ.

Στο περιθώριο των εργασιών, η αντιπροσωπεία της ΚΣΜ είχε συνάντηση με τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Jean-Pierre Lacroix και τη Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων για τη Δυτική Αφρική Nathalie Ndongo-Seh.

Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά στο Κυπριακό και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ειδικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο María Ángela Holguín Cuéllar, με έμφαση στον ρόλο της ειρηνευτικής παρουσίας των Ηνωμένων Εθνών στην αποτροπή έντασης επί του εδάφους και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, αναφέρεται.

Διαβάστε επίσης: Επ. Διοικήσεως: Σειρά μέτρων για Σπίτι στα Κ. Πολεμίδια για άτομα με αναπηρία

Πηγή: ΚΥΠΕ