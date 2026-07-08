Διευκρινίσεις για τις φήμες περί υπουργοποίησης συγκεκριμένων Συναγερμικών στελεχών έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχουν δηλώσεις για βολιδοσκοπήσεις από πλευράς Προεδρικού προς συγκεκριμένα άτομα, όπως η νέα Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, για συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχω δει και εγώ δημοσιεύματα χθες, τα οποία, ήδη, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Τορναρίτης τα έχει απορρίψει. Δεν έχει γίνει ούτε κρούση σε καμία των περιπτώσεων στον κ. Κουρουσίδη, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα.

Και όσον αφορά την κα Κούσιου, σε καμία περίπτωση δεν της έχει γίνει πρόταση να συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η κα Κούσιου είναι ένα πρόσωπο με το οποίο η παρούσα Κυβέρνηση συνεργάστηκε στενά. Σας θυμίζω ότι το παρόν, το υφιστάμενο Υπουργικό Συμβούλιο, διόρισε την κα Κούσιου στην Προεδρία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ίδια. Συνεργαστήκαμε σε ένα πολύ νευραλγικό τομέα, αυτό της στεγαστικής πολιτικής, τόσο για την κυβερνητική πολιτική αλλά και για τον τόπο. Είναι γνωστό ότι η κα Κούσιου παραιτήθηκε της θέσης του Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης λόγω του ότι κατερχόταν στις βουλευτικές εκλογές. Έχει γίνει βολιδοσκόπηση ακριβώς για να επανέλθει στη συνεργασία που είχαμε. Όχι όμως ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα, σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άλλωστε σας θυμίζω ότι και κατά την περίοδο της προεκλογικής περιόδου, ως υποψήφια βουλευτής προέβαλλε και προέτασσε αυτό το έργο, το οποίο έχει παράξει ως Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης στην υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής της Κυβέρνησης».

Σε ερώτηση αν η κρούση που έγινε στην κα Κούσιου ήταν για να επιστρέψει ως Πρόεδρος του ΚΟΑΓ, ο Εκπρόσωπος απάντησε «δεν είναι για τη θέση του Προέδρου του ΚΟΑΓ, που έχει προκηρυχθεί, ως γνωστόν, μέσα από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Είναι για άλλη θέση, αλλά όχι ως συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την όποια συζήτηση, την όποια σκέψη για ενδεχόμενο ανασχηματισμού».

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