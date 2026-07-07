Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την Τρίτη μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν στους αγρότες της ΕΕ οι αυξανόμενες τιμές των λιπασμάτων.

Οι Ευρωβουλευτές ενεργοποίησαν τη διαδικασία κατεπείγοντος για αλλαγές στην Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ, όπως προτάθηκαν από την Κομισιόν, με στόχο οι αγρότες να λάβουν εγκαίρως στήριξη για την αγορά λιπασμάτων ενόψει της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Η οικονομική ενίσχυση εγκρίθηκε με 576 ψήφους υπέρ, 62 κατά και 15 αποχές. Σημειώνεται ότι υπέρ τάχθηκαν και οι έξι Κύπριοι Ευρωβουλευτές.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν στήριξη ρευστότητας ύψους έως και 80% του πρόσθετου κόστους λιπασμάτων που επωμίζονται. Στόχος είναι να αποφευχθεί η μείωση της παραγωγής ή της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και η αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να αυξήσουν τις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων από το 70% στο 75% και να τις καταβάλουν στους πληγέντες αγρότες αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους, αντί μετά τις 16 Οκτωβρίου, όπως προβλέπουν οι ισχύοντες κανόνες.

Παράλληλα, οι χώρες της ΕΕ θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για την προσαρμογή των προϋπολογισμών τους για τις άμεσες ενισχύσεις του επόμενου έτους.

Η εφαρμογή του νέου τύπου παρέμβασης θα παρακολουθείται στο πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Οι προτάσεις για τις προηγούμενες προκαταβολές και την προσαρμογή των κονδυλίων των άμεσων ενισχύσεων δεν επηρεάζουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς παρακολούθησης, αξιολόγησης και γενικής υποβολής εκθέσεων.

Το κείμενο θα πρέπει πλέον να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του.

Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή τροφίμων, καθώς τα λιπάσματα αντιπροσωπεύουν έως και το 16% του κόστους για τους αγρότες.

Η ΕΕ βασίζεται σε εισαγωγές για το 30% των αζωτούχων λιπασμάτων και το 70% των φωσφορικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή. Παράλληλα, η παραγωγή λιπασμάτων στην ΕΕ εξαρτάται από το φυσικό αέριο.

Επισημαίνεται ότι οι τιμές των λιπασμάτων και της ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδίως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.



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Πηγή: ΚΥΠΕ