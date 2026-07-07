Η νέα ανταγωνιστική ταυτότητα και το αφήγημα της Κύπρου που αφορούν στη σταθερότητα, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου και στην ενίσπχυση του ρόλους της ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με διεθνή προσανατολισμό, παρουσιάστηκαν σε δύο διαδοχικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα στη Λευκωσία, με τίτλο «Repositioning Cyprus: Presentation on the New Brand Narrative».

Η πρώτη εκδήλωση απευθυνόταν σε λειτουργούς του δημόσιου τομέα, ενώ η δεύτερη σε εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, παραγωγικών φορέων και οργανισμών της χώρας.

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεθνή ταυτότητα και εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υλοποιείται από το 2025.

Το έργο υλοποιείται από τον Invest Cyprus, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών.

Το νέο εθνικό αφήγημα της χώρας συνοψίζεται στο μήνυμα «Σταθερότητα με προοπτική· ένας ευρωπαϊκός κόμβος με παγκόσμιο προσανατολισμό» (Stability with perspective; a European hub with global outlook). Το μήνυμα αυτό αποτυπώνει το όραμα της Κυβέρνησης για μια Κύπρο που οικοδομεί πάνω στη σταθερότητα, αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και ενισχύει τον ρόλο της ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με διεθνή προσανατολισμό.

Το πλαίσιο που παρουσιάστηκε διαμορφώνει ένα ενιαίο σύνολο εργαλείων, μηνυμάτων και κατευθύνσεων, προσφέροντας στους εμπλεκόμενους φορείς σαφές αφήγημα, στρατηγικό προσανατολισμό και πρακτική καθοδήγηση. Στόχος είναι να αξιοποιείται από το κράτος, τους θεσμούς, τους παραγωγικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα στις δράσεις διεθνούς προβολής και προώθησης, ώστε η Κύπρος να εκπροσωπείται με συνέπεια, αξιοπιστία και ενιαία φωνή.

Σε ομιλία της στη σημερινή εκδήλωση, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, σημείωσε ότι η ανάπτυξη της πρώτης ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής διεθνούς ταυτότητας αποτέλεσε στρατηγική προτεραιότητα που έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του.

Υπογράμμισε ότι η προσπάθεια αυτή υπερβαίνει τα όρια μιας επικοινωνιακής εκστρατείας ή μιας νέας οπτικής ταυτότητας, καθώς αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος τοποθετείται στη διεθνή πραγματικότητα των επόμενων δεκαετιών.

«Καμία προβολή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πραγματική πρόοδο, τις μεταρρυθμίσεις, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τις πραγματικές ευκαιρίες που δημιουργεί μια χώρα», ανέφερε η κα Πική, επισημαίνοντας ότι «η πραγματική εικόνα μιας χώρας δεν κατασκευάζεται, χτίζεται».

Η κα Πική τόνισε ότι, σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας και διεθνούς επιρροής. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι η επιτυχία της στρατηγικής προϋποθέτει τη στενή συνεργασία κράτους, θεσμών και επιχειρηματικής κοινότητας, με τις κυπριακές επιχειρήσεις να αποτελούν καθημερινά σημαντικούς πρεσβευτές της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Επεσήμανε ακόμη ότι, η Κυβέρνηση επιδιώκει η στρατηγική να αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς μέσα από την εμπειρία των επιχειρήσεων, τις ανάγκες των διεθνών αγορών και τις ιστορίες επιτυχίας ανθρώπων και οργανισμών που δημιουργούν, καινοτομούν, εξάγουν και επενδύουν στην Κύπρο.

Κλείνοντας, κάλεσε τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας να συμμετάσχουν ενεργά στη συλλογική αυτή προσπάθεια.

«Θέλουμε να γίνετε οι πρεσβευτές της νέας κυπριακής ταυτότητας. Γιατί οι σημαντικότεροι πρεσβευτές μιας χώρας είναι οι άνθρωποί της», σημείωσε η κα Πική.

Τέλος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω εξέφρασε, τέλος, τις ευχαριστίες της προς τον Invest Cyprus, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου και την εταιρεία KREAB για τη συμβολή τους στην υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας που υπερβαίνει οργανισμούς και θεσμούς και αφορά το μέλλον της χώρας συνολικά.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Invest Cyprus κ. Ευγένιος Ευγενίου, χαρακτήρισε το νέο εθνικό αφήγημα, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία KREAB, ως μια στρατηγική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της διεθνούς φήμης της Κύπρου και την περαιτέρω εδραίωσή της ως ενός αξιόπιστου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού και επενδυτικού κόμβου.

Όπως ανέφερε, η νέα στρατηγική αξιοποιεί τα ισχυρά θεμέλια της κυπριακής οικονομίας, τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος της χώρας και το μακροπρόθεσμο όραμα για το μέλλον της, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.





