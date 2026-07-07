Η Λευκωσία είναι σε επαφή με συμμετέχοντες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα επαναφοράς και επανάληψης των βασικών θέσεων που αφορούν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά από ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Ο κ. Κόμπος, μαζί με την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, ενημέρωσαν την Επιτροπή, με τη νέα της σύνθεση, σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία και ερωτηθείς από δημοσιογράφο για ενημέρωση της Λευκωσίας σε σχέση με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα, ο ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, με πολιτική διάσταση, «αλλά αντιλαμβάνεστε ζήτημα το οποίο αφορά έναν οργανισμό στον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι συμμετέχουσα ως εκ τούτου, δεν έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης επί των τεκταινομένων».

«Αυτό το οποίο έχουμε πράξει, έχουμε έρθει σε επαφή με συμμετέχοντες πιο πριν, αλλά και ακόμη και σήμερα θα υπάρξουν επαφές, ώστε να έχουμε τόσο τη δυνατότητα επαναφοράς και επανάληψης των βασικών θέσεων που αφορούν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά επίσης και για σκοπούς ευρύτερης ενημέρωσης ως προς το τι πρόκειται να διαμειφθεί», πρόσθεσε ο Υπουργός. «Άρα, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή το τι θα συμβεί, τι ενδεχομένως να μπορεί να προκύψει, πάντα όμως μέσα στα πλαίσια του γεγονότος ότι είναι μία συζήτηση που γίνεται εκτός ουσιαστικά της δυνατότητας συμμετοχής της Δημοκρατίας», είπε. Σημείωσε περαιτέρω ότι μπορεί να υπάρξουν αποτελέσματα που να επηρεάσουν ευρύτερα γεωπολιτικές καταστάσεις. «Όλα αυτά θα αξιολογηθούν, μόλις έχουμε και μία πληροφόρηση πιο λεπτομερή, αν προκύψει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά την επόμενη κάθοδο στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι θα πρέπει να απευθυνθεί κάποιος στην ίδια την κ. Ολγκίν, για το πρόγραμμά της. Σημείωσε ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές από την αρχική κοινοποίηση, μία συζήτηση που είχε γίνει για λόγους ουσίας, αλλά ότι ο ίδιος δεν έχει αυτή τη στιγμή κάτι περισσότερο που μπορεί να αναφέρει δημόσια για το ζήτημα αυτό.

Ο ΥΠΕΞ σε ό,τι αφορά τη συνεδρία της Επιτροπής και τη συζήτηση που έγινε, είπε ότι «επιβεβαιώθηκε η διάθεση και η βούληση από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών και εμού προσωπικά να είμαστε συμμετέχοντες όποτε χρειαστεί και όποτε μας ζητηθεί».

Σημείωσε ότι έγινε μια ανασκόπηση της προσπάθειας που γίνεται στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής «από άποψη ανάδειξης της στρατηγικής, της πυξίδας πάνω στη βάση της οποίας κινούμαστε και των στρατηγικών στόχων και στοχεύσεων του Υπουργού Εξωτερικών».

Ανέφερε, επίσης, ότι είχαν με τα μέλη της Επιτροπής «μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, ερωτημάτων, για τα οποία είχαμε μια συζήτηση που προέκυψαν από αυτά και συμφωνήσαμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για προώθηση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Άξονας η διεύρυνση διπλωματικού αποτυπώματος

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, ο κ. Κόμπος, αναλύοντας τους βασικούς άξονες της προσπάθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική, είπε ότι το Υπουργείο κινείται με βάση την πυξίδα που αφορά στην διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σημείωσε κατά την έναρξη της συνεδρίας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή επιβάλλουν μια πιο εξωστρεφή εξωτερική πολιτική και ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας με το Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση. Ο σκοπός είναι κοινός, είπε, συνεργασία προς όφελος της διεθνούς εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) για απελευθέρωση, επανένωση του τόπου και μιας πιο ισχυρής παρουσίας της ΕΕ στην ανατολική Μεσόγειο. Ρώτησε ποιες κινήσεις διπλωματικές γίνονται για την κινητικότητα στο Κυπριακό, και για τα Ευρωτουρκικά, για την πρόοδο όσον αφορά την πλήρη ένταξη της ΚΔ στη ζώνη Σένγκεν, μεταξύ άλλων.

Ο κ. Κόμπος, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η θέση της ΚΔ είναι σαφής στον ρόλο της ΕΕ στα του Κυπριακού, σημειώνοντας ότι αυτή η θέση σήμερα υιοθετείται όχι μόνο από πλευράς ΕΕ, αλλά ότι υπάρχουν και τα προσχέδια εκθέσεων του ΓΓ των ΗΕ όπου οι αναφορές για τον ρόλο της ΕΕ.

Κάνοντας αναφορά στις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, ο Υπουργός σημείωσε ότι δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να αφαιρέσει από την εξίσωση, και ότι υπάρχει βούληση της Λευκωσίας να συζητήσει αυτά τα ζητήματα και ότι εξαρτάται από την ίδια την Τουρκία, σχετικά και με κινητικότητα στο Κυπριακό.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πετρίδης, ρώτησε πού βρίσκεται η διαδικασία σχετικά με την άρση βίζας των ΗΠΑ για Κύπριους πολίτες, αλλά και αν υπάρχει δυνατότητα η άρση εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ να γίνει μόνιμη.

Σύμφωνα με τον κ. Κόμπο ολοκληρώθηκε η τεχνική αξιολόγηση για τις θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ πέρσι τον Μάιο, αναφέροντας ότι το τελευταίο ποσοστό απορρίψεων ήταν 2,55 %, κάτι, που όπως είπε, ήταν το τέταρτο καλύτερο αποτελέσματα από όλες τις υποψήφιες χώρες.

Ανέφερε όμως, ότι η αμερικανική Κυβέρνηση βλέπει το σύστημα visa waiver ότι δύναται να επηρεάσει την μεταναστευτική πολιτική, και υπάρχει ένα πάγωμα του προγράμματος αυτού. Η προσπάθεια συνεχίζεται, είπε, προσθέτοντας ότι έγιναν επαφές σε Στέιτ Ντιπάρτμεντ και αξιωματούχους αρμόδιους για την μεταναστευτική πολιτική.

Σε ό,τι αφορά το εμπάργκο όπλων, ο Υπουργός σημείωσε ότι εκκρεμούν αυτή την στιγμή δύο νομοσχέδια ενώπιον της ολομέλειας νομοθετικών οργάνων στις ΗΠΑ, το ένα για τριετή, το άλλο για πενταετή άρση του εμπάργκο.

Σε ερωτήσεις του Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδης, σχετικά με το ζήτημα Σένγκεν, ο κ. Κόμπος είπε ότι αναμένεται το ζήτημα να περάσει από το Κολέγιο των Επιτρόπων αυτή την εβδομάδα και μετά θα πάει στο Συμβούλιο για απόφαση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, ρώτησε τον Υπουργό αν παρακολουθεί η ΚΔ τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και πώς επηρεάζει την Κύπρο. Σχετικά με την Σύνοδο ΝΑΤΟ, ο κ. Κόμπος είπε ότι η Λευκωσία παρακολουθεί την Σύνοδο, και ότι έγιναν επαφές με συμμετέχοντες, ούτως ώστε οι απόψεις της ΚΔ να είναι υπόψη, κυρίως μέσω των Ευρωπαίων αξιωματούχων και ότι θα υπάρξουν και άλλες επαφές που δεν τις δημοσιοποιούν.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το πρόγραμμα SAFE, για το οποίο η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου είπε ότι το SAFE άφησε ένα παράθυρο ανοικτό για την Τουρκία μέσω συνεργασιών με ευρωπαϊκές χώρες και ρώτησε τι έκανε η ΚΔ ως Προεδρία της ΕΕ, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι η Τουρκία έμεινε εκτός στο διακρατικό επίπεδο δεδομένων των προϋποθέσεων που τίθενται από το SAFE. Σημείωσε ότι υπάρχει μια δυνατότητα για συμμετοχή τουρκικών εταιρειών σε εταιρίες ευρωπαϊκές οι οποίες έχουν πρόσβαση αλλά ότι αυτό δεν είναι αντίστοιχο με το η Τουρκία να λαμβάνει χρηματοδότηση απευθείας από το πρόγραμμα.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος ρώτησε τον ΥΠΕΞ πώς μπορεί να προωθηθεί η κυπριακή αμυντική βιομηχανία μέσω SAFE. Ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι το πρόγραμμα έδωσε μια χρηματοδοτική ροή για ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της Εθνικής Φρουράς και ότι μέρος των συμβάσεων αφορούν και την συμμετοχή και εταιρειών από την Κύπρο.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης αναφέρθηκε στη συνεργασία της Βουλής με το Υπουργείο Εξωτερικών. Είπε, μεταξύ άλλων, ότι η ΕΕ στρέφεται σε πορεία στρατικοποίησης.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού αναφέρθηκε στις δαπάνες από κρατικό προϋπολογισμό που αφορούν το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνοντας ότι θα πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση που να επιτρέπει να γίνεται μια πολύ καλύτερη δουλειά όσον αφορά στην εκπροσώπηση της ΚΔ στο εξωτερικό και στην εξωτερική πολιτική. Είπε ακόμη ότι σταθερή τους θέση ότι αυτή πρέπει να εδράζεται σε αρχές του διεθνούς δικαίου. Είπε ακόμη ότι συμφωνούν με την πολυμέρεια, αλλά ότι τους απασχολεί πώς αυτή εφαρμόζεται επί εδάφους ως προς τις πολιτικές Τραμπ. «Χρειάζεται μια προσοχή για να αντιμετωπίσουμε και επικίνδυνες ατραπούς, είπε ο κ. Δαμιανού». Αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω παρουσίας της ΚΔ σε αφρικανικές χώρες.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι διαχρονικά ο προϋπολογισμός κυμαίνεται κάτω από το 1% του κρατικού, αλλά ότι από το 2023, ανεβαίνει περίπου 10% τον χρόνο. Σημείωσε ότι έχουν καλυφθεί κάποιες ανάγκες που είχαν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και ότι έγιναν προσλήψεις το τελευταίο διάστημα. Ανέφερε ακόμη ότι γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης αρκετών από τις διπλωματικές αποστολές της ΚΔ. Είπε ότι έγινε άνοιγμα πρεσβειών την τελευταία τριετία στο Καζακστάν, στην Αργεντινή, στην Αρμένια, στην Αιθιοπία, και επαναλειτουργία στην Κένυα. Είπε ότι υπάρχουν σκέψεις για περισσότερη παρουσία στην αφρικανική ήπειρο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, ζήτησε ενημέρωση για το Συμβούλιο Ειρήνης, σημειώνοντας ότι η δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού που επιχειρεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ είναι επικίνδυνο και εις βάρος και των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού.

Σχετικά με τη συνάντηση στην Κύπρο για την Γάζα, ο Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι στο Συμβούλιο Ειρήνης, σε ό,τι αφορά στα της Γάζας, είναι ένα ζήτημα που προκύπτει μέσα από το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο, όπως ανέφερε υιοθετεί το σχέδιο Τραμπ και αναθέτει τα ζητήματα υλοποίησής του σε αυτή την δομή η οποία προέκυψε. Είπε ότι η ΚΔ σε αυτή τη διαδικασία συμμετείχε ως παρατηρητής και ότι δεν έχει την δυνατότητα να καταβάλει το απαιτούμενο 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να γίνει μόνιμο μέλος.

Είπε ότι στην Κύπρο έγινε συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής σχετικά με το κομμάτι που αφορά στην Γάζα και ότι η ΚΔ δεν συμμετείχε, δεν διοργάνωσε και δεν συνδιοργάνωσε τη σύναξη αυτή. Επέλεξαν για τους δικούς τους λόγους την Κύπρο, είπε. Σημείωσε ότι η ΚΔ έχει σχέση μόνο με το κομμάτι της Γάζας, το οποίο είπε, δεν είναι ανταγωνιστικό του ΟΗΕ αφού ο ίδιος ο Οργανισμός το ενσωμάτωσε.

Σχετικά με το ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, για το οποίο είχε ρωτήσει η Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ΚΔ θα έπραττε ότι έπρεπε να πράξει εάν και εφόσον, σημειώνοντας ωστόσο, ότι η σύναξη στην Κύπρο σχετικά με τη Γάζα, δεν έχει καμία σχέση με άτομα που είναι υποκείμενα εντάλματος σύλληψης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η βουλευτής Μ. Νικολάου αναφέρθηκε και στις επιστροφές προσφύγων, εκφράζοντας τη θέση ότι θα πρέπει οι προσφυγικές ροές να ανακατανέμονται σε όλα τα Κράτη Μέλη αναλόγως των δυνατοτήτων της, αλλά και ότι γίνεται επιστροφή προσφύγων σε εμπόλεμες ζώνες, δεδομένου ότι στον κατάλογο λεγομένων ασφαλών χωρών υπάρχουν χώρες τις οποίες διοικούν σκοταδιστικά καθεστώτα.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, έθεσε ερώτηση σχετικά με πληροφορίες περί στρατηγείου ΝΑΤΟ που θα εδρεύει στην Άγκυρα. Ρώτησε επίσης σχετικά με το Κυπριακό και σημείωσε ότι η αισιοδοξία, όπως είπε, της ε/κ πλευράς είναι σε αντίθεση με δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Ρώτησε και για τη διαχείριση ζητημάτων σχετικά με Σύρους πρόσφυγες στην Κύπρο.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ρώτησε για αξιολόγηση της Λευκωσίας όσον αφορά την τουρκική θέση για Κυπριακό ενόψει και των τουρκικών εκλογών το 2028, και για τα ευρωτουρκικά, και πώς μπορούν να επηρεάσουν το Κυπριακό. Είπε ότι τους ικανοποιεί ότι έχουν επιβεβαιωθεί οι θέσεις τους για το Κυπριακό ότι δεν μπορεί να υπάρξουν τελευταίες ευκαιρίες. Οι εξελίξεις, είπε, καθιστούν λανθασμένη αυτή τη θέση περί τελευταίων ευκαιριών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, αναφέρθηκε και στη δυνατότητα λήψης βιομετρικών στοιχείων στις διπλωματικές αποστολές ΚΔ για έκδοση διαβατηρίων σημειώνοντας ότι στόχος θα πρέπει όλες οι διπλωματικές αποστολές της ΚΔ στο εξωτερικό να έχουν αυτή τη δυνατότητα για τη διευκόλυνση των πολιτών της ΚΔ που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Η Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, ρώτησε, μεταξύ άλλων, αν προτίθεται η ΚΔ να συμμετάσχει σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία για δημιουργία διεθνούς δικαστηρίου κατά της διαφθοράς την οποία, όπως είπε, προσυπόγραψαν 80 χώρες. Ο Υπουργός ανέφερε ότι εξ’ όσων αντιλαμβάνεται πρόκειται περί ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ότι η ΚΔ δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει. Σημείωσε ότι η Κύπρος συμμετέχει σε διεθνείς συμβάσεις για τη διαφθορά.

Ο κ. Κάρουλλας ζήτησε από τον Υπουργό, ό,τι εκκρεμεί που δεν απάντησε να τα στείλει γραπτώς.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο κ. Κάρουλλας, είπε ότι σε ένα δύσκολο, ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό περιβάλλον χρειάζεται η εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας «η οποία θεμελιώθηκε την προηγούμενη δεκαετία, από το 2013 - να συνεχίσει να παραμένει ενεργητική, εξωστρεφής δυναμική, στρατηγικά προσανατολισμένη προς τον σαφή δυτικό μας προσανατολισμό, προς νέους ορίζοντες, γεωπολιτικούς και εξωτερικούς, έτσι ώστε να προασπίζουμε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και να διεκδικούμε παρουσία και έργο εκεί που η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι παρούσα και αποτελεσματική».

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι η ένταξη στη ζώνη Σένγκεν αποτελεί εθνική προτεραιότητα, προσθέτοντας ότι χρειάζεται να ολοκληρωθούν τάχιστα τα όποια τεχνικά ζητήματα έχουν απομείνει. Σημείωσε, ακόμη, ότι πρέπει να συνεχιστεί ο εμπλουτισμός των διμερών και των τριμερών σχημάτων στα οποία συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία, «έτσι ώστε να αναδεικνύεται συνεχώς ο ρόλος της Κύπρου ως στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και δίπλα από ισχυρά κράτη».

Ο κ. Πελεκάνος, δήλωσε ότι κατέθεσε συγκεκριμένες ερωτήσεις για την ανάγκη επιστροφής των Σύρων προσφύγων που βρίσκονται στην Κύπρο, την αξιοποίηση κονδυλίων μέσα από το πρόγραμμα SAFE για περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας.

«Συμφωνήσαμε ότι διάφορα άλλα ερωτήματα που έχουν τεθεί θα μπορούσαν να απαντηθούν τις επόμενες μέρες γραπτώς. Εν αναμονή, λοιπόν, και αυτών των απαντήσεων που θα λάβουμε από την Υφυπουργό (Ευρωπαϊκών Θεμάτων) και το Υπουργείο Εξωτερικών, συνεχίζουμε αυτή την από κοινού προσπάθεια, πάντα με γνώμονα το όφελος της Κύπρου», κατέληξε.



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Πηγή: ΚΥΠΕ