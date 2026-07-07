Αυτεπάγγελτο θέμα προς συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή καταθέτει το ΑΚΕΛ, ζητώντας να εξεταστούν τα προβλήματα που προέκυψαν από τη μετάβαση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στο νέο πρότυπο DVB-T2, καθώς και οι επιπτώσεις που είχε η διαδικασία στους καταναλωτές.

Όπως αναφέρει το κόμμα, η μετάβαση προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση σε χιλιάδες πολίτες. Πέραν της αγοράς νέου εξοπλισμού, αρκετοί καταναλωτές χρειάστηκε να καταβάλουν επιπλέον χρήματα για υπηρεσίες τεχνικών, ενώ ακόμη και σύγχρονες, συμβατές τηλεοράσεις απαιτούσαν τεχνική παρέμβαση για τη σύνδεση ή τον προγραμματισμό τους.

Το ΑΚΕΛ επισημαίνει ακόμη ότι καταγράφηκαν αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές των αποκωδικοποιητών, καθώς και καταγγελίες για υπερχρεώσεις σε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της μετάβασης, γεγονός που, όπως σημειώνει, εγείρει ερωτήματα για ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας σε βάρος των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή, το κόμμα θα ζητήσει πλήρη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μετάβασης, την επάρκεια της ενημέρωσης προς το κοινό, τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για την προστασία των καταναλωτών και τη διερεύνηση τυχόν περιπτώσεων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων και αισχροκέρδειας