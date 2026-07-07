Η βουλεύτρια της Άμεσης Δημοκρατία, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, μίλησε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» για την επιλογή της να φορά ρούχα και αξεσουάρ από μικρομεσαίες επιχειρήσεις της επαρχίας Αμμοχώστου, την οποία εκπροσωπεί στη Βουλή.

Η κ. Κωνσταντινίδη ανέφερε ότι η ευαισθησία της απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι τυχαία, καθώς προέρχεται από οικογενειακό περιβάλλον που βίωσε από κοντά τις δυσκολίες της αγοράς. Σημείωσε ότι η μείωση της τουριστικής κίνησης έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την επαρχία Αμμοχώστου, η οποία, όπως υπενθύμισε, παραμένει σε μεγάλο βαθμό κατεχόμενη, γεγονός που καθιστά τη στήριξη της τοπικής οικονομίας ακόμη πιο σημαντική.





Στο πλαίσιο αυτό, η βουλευτής εξήγησε ότι οι εμφανίσεις της στην Ολομέλεια της Βουλής αποτελούν, όπως είπε, μια συνειδητή επιλογή ανάδειξης του τοπικού επιχειρείν. Κάλεσε παράλληλα και τους υπόλοιπους βουλευτές να στηρίξουν έμπρακτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονίζοντας πως η ίδια δεν αρκείται στα λόγια αλλά επιδιώκει να τα συνοδεύει με πράξεις.

Αναφερόμενη συγκεκριμένα στην εμφάνισή της, η κ. Κωνσταντινίδη ανέφερε ότι το κολιέ και τα σκουλαρίκια που φορούσε προέρχονται από παζαράκι που στηρίζει άτομα με αυτισμό και έχουν δημιουργηθεί από κατοίκους της επαρχίας Αμμοχώστου, ενώ και τα υπόλοιπα κομμάτια της εμφάνισής της προέρχονται από την ίδια επαρχία.







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