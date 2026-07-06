Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απάντησε γραπτώς στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ, κατηγορώντας την ηγεσία του κόμματος για πολιτική εργαλειοποίηση μιας ανεξάρτητης ανακριτικής διαδικασίας και για προσπάθεια προκατάληψης του αποτελέσματός της πριν ακόμη αυτή αρχίσει.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι «θεσμική αξιοπιστία δεν μπορούν να επικαλούνται όσοι τη θυμούνται μόνο όταν εξυπηρετεί τις πολιτικές τους σκοπιμότητες», χαρακτηρίζοντας λυπηρή την προσπάθεια μετατροπής μιας κατ’ εξοχήν νομικής και θεσμικής διαδικασίας σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι είναι «ακόμη πιο λυπηρό, αν όχι επικίνδυνο» να προεξοφλείται δημόσια το αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης έρευνας, να απαξιώνονται πρόσωπα «εγνωσμένου κύρους» και να δημιουργούνται, όπως αναφέρει, άδικες εντυπώσεις μέσω υπαινιγμών.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κάνει λόγο για αντίφαση στη στάση του ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι όσοι σήμερα επικαλούνται τη θεσμική αξιοπιστία είναι οι ίδιοι που στο παρελθόν αμφισβητούσαν πορίσματα και ανεξάρτητους ανακριτές όταν αυτά δεν εξυπηρετούσαν τις θέσεις τους.

Απευθυνόμενος προς την ηγεσία του κόμματος, ο κ. Λετυμπιώτης τονίζει ότι, εάν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, οφείλει να τα καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές ώστε να αξιολογηθούν θεσμικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η μετατροπή μιας σοβαρής ανακριτικής διαδικασίας σε πεδίο κομματικών εντυπώσεων.

Στην ανακοίνωσή του υπερασπίζεται, επίσης, τον θεσμικό ρόλο των νομικών, επισημαίνοντας ότι «σε ένα κράτος δικαίου, ένας νομικός δεν στιγματίζεται επειδή άσκησε τα καθήκοντά του σε προηγούμενη υπόθεση», ενώ χαρακτηρίζει «επικίνδυνη διολίσθηση» την ταύτιση ενός δικηγόρου με τον εντολέα του.

Καταλήγοντας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαναλαμβάνει ότι θέση της Κυβέρνησης είναι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης «χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς σκιές», με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στην αρχή ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

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