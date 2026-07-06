Νέα επίθεση κατά της Κυβέρνησης εξαπέλυσε το ΑΚΕΛ σχετικά με τον διορισμό των ποινικών ανακριτών για διερεύνηση του πορίσματος για το Κράτος Μαφία, σημειώνοντας πως η παραίτηση του κ. Μυλωνόπουλου και η αντικατάστασή του με τον Ηλία Αναγνωστόπουλο, επιτείνει την κρίση αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας,

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ σημείωσε πως «η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ή κάνει ότι δεν αντιλαμβάνεται το φιάσκο της στον διορισμό ποινικών ανακριτών για το Πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς και το «Κράτος-Μαφία». Η παραίτηση του κ. Μυλωνόπουλου μετά τις αντιδράσεις για τη σύγκρουση συμφερόντων και η αντικατάστασή του από τον Ηλία Αναγνωστόπουλο, τον δικηγόρο του Tal Dilian στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν αποκαθιστούν αλλά επιτείνουν την κρίση αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας».

Τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα, βεβαίως, παραμένει η άρνηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, των δύο πρώην Υπουργών του Νίκου Αναστασιάδη, να παραιτηθούν. Η δήθεν αυτοεξαίρεσή τους δεν θεραπεύει τη σύγκρουση συμφερόντων. Η παρουσία τους εξακολουθεί να μολύνει τη διαδικασία».

Καταλήγοντας, επισήμανε πως «ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φέρει ακέραιη την ευθύνη. Αντί να διασφαλίσει μια ποινική διερεύνηση υπεράνω κάθε υποψίας, οι επιλογές του πολλαπλασιάζουν τις σκιές και ενισχύουν την ανησυχία ότι επιχειρείται κουκούλωμα των πολύ σοβαρών ευρημάτων της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τα οποία έχουν ως κεντρικό πρόσωπο τον πολιτικό μέντορά του, τον Ν. Αναστασιάδη».