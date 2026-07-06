Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, Χάρη Γεωργιάδη, την Αντιπρόεδρο, Ειρένα Γεωργιάδου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου.

Κατά τη συνάντηση, η Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ουσιαστική δράση του Ινστιτούτου. Εξήρε τη συμβολή του στον δημόσιο πολιτικό διάλογο μέσα από τις μελέτες, τις διαλέξεις, τις εκδηλώσεις και τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Υπογράμμισε επίσης τη σημαντική συμβολή και στήριξη του Ινστιτούτου προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό κατά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της προς τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουν με την ίδια επιτυχία το σημαντικό έργο που επιτελούν.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», Χάρης Γεωργιάδης, τόνισε ότι το Ινστιτούτο θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες προσπάθειες και πολιτικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο ΔΗΣΥ και η ηγεσία του.

Πρόσθεσε επίσης πως ως Πολιτικό Ίδρυμα και Δεξαμενή Σκέψης συνδεδεμένο με την Παράταξη και αντίστοιχα ευρωπαϊκά ιδρύματα, το Ινστιτούτο θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στις μεγάλες πολιτικές προκλήσεις, όπως είναι η συμμετοχή της Κύπρου στις δυτικές δομές Άμυνας και Ασφάλειας, οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ, η ένταξη στη ζώνη Σένγκεν και η οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας.

Κατά τη συνάντηση, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το θετικό εκλογικό αποτέλεσμα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Κοινή θέση ήταν ότι η Παράταξη παραμένει προσηλωμένη στον δρόμο της ευθύνης, των μεταρρυθμίσεων και του τεκμηριωμένου πολιτικού λόγου απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα, με το Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης να αποτελεί σταθερό συνεργάτη σε αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας με ιδέες και προτάσεις.

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Πηγή: ΚΥΠΕ