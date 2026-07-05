Η μνήμη των πέντε θανόντων αξιωματικών που χάθηκαν κατά την πτώση του ελικοπτέρου στα Κούκλια στις 10 Ιουλίου 2002 αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την Εθνική Φρουρά, ανέφερε την Κυριακή ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, κατά την τέλεση του ετήσιου θρησκευτικού μνημόσυνου.

«Οι πέντε άνδρες, με τον θάνατό τους, σφράγισαν το συμβόλαιο τιμής που είχαν συνάψει με την πατρίδα, καταθέτοντας το ύψιστο αγαθό, την ίδια τους τη ζωή, στον βωμό του καθήκοντος και της ευθύνης», ανέφερε στον επιμνημόσυνο λόγο του ο Υπουργός, εξαίροντας το ήθος, τη σεμνότητα, τη φιλοτιμία και την ανιδιοτελή προσφορά προς την πατρίδα του αείμνηστου Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου Στυλιανού Δεμένεγα, του Επισμηναγού Πάρη Αθανασιάδη, Πλωτάρχη Νικόλα Γεωργίου και Σμηναγού Μιχάλη Σιακαλλή.

«Τον Ιούλιο του 2002 λίγες μόνο στιγμές αποδείχθηκαν αρκετές για να βυθίσουν στο πένθος τις οικογένειές τους και να αποστερήσουν από την Εθνική Φρουρά την πολύτιμη συνεισφορά τους προς την πατρίδα, την οποία είχαν ορκιστεί να υπερασπίζονται μέχρι την ύστατη στιγμή», σημείωσε ο κ. Πάλμας.

Υπενθύμισε ότι το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Λακατάμιας κα κατευθύνθηκε προς την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, με σκοπό να μεταφέρει την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς για την παρακολούθηση νυκτερινής άσκησης, που περιλάμβανε πτήσεις νεοαποκτηθέντων ελικοπτέρων, όμως κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε περιοχή πλησίον της κοινότητας Κούκλια, το ελικόπτερο, παρουσίασε βλάβη, ένεκα της οποίας προκλήθηκε πυρκαγιά στην άτρακτο, και κατέπεσε, συμπαρασύροντας στον θάνατο τους πέντε επιβαίνοντες.

«Η απουσία σας αποτελεί διαρκή υπενθύμιση του βάρους και της ευθύνης που συνοδεύει την αποστολή των Κυπρίων και των Ελλήνων αξιωματικών», σημείωσε ο Υπουργός. «Στην ύστατη εκείνη στιγμή, η στάση σας επισφράγισε με τρόπο καθαρό και αδιαμφισβήτητο την έννοια της στρατιωτικής ευθύνης και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η στρατιωτική ιδιότητα δεν αποτελεί απλώς λειτούργημα, αλλά διαρκή δέσμευση απέναντι στην πατρίδα και την ιστορία του τόπου μας», πρόσθεσε.

«Κανένα άλλο σύμβολο, πέρα από τους πέντε αετούς που δεσπόζουν στο μνημείο σας, δεν θα μπορούσε να αποτυπώσει καλύτερα τη ζωή και τη θυσία σας, αλλά και να υπομνήσει το δικό μας χρέος και τη δική μας ευθύνη έναντι στην πατρίδα μας», συνέχισε, σημειώνοντας ότι «συμβολίζουν τη διαρκή παρουσία σας στους ουρανούς της πατρίδας μας, πέντε άγρυπνους φρουρούς που εξακολουθούν να υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στηρίζονται πάντοτε στην ετοιμότητα για προσφορά και θυσία».

«Απομένει, λοιπόν, να ανανεώσουμε και τη δική μας υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με την ίδια αποφασιστικότητα την πατρίδα, αντάξιοι της παρακαταθήκης που μας αφήσατε», κατέληξε ο κ. Πάλμας, υπογραμμίζοντας ότι «σε μια εποχή όπου οι αρχές και οι αξίες κλονίζονται και η έννοια της προσφοράς συχνά επαναπροσδιορίζεται, η πορεία σας αναδεικνύει τη σημασία της συνέπειας, της πειθαρχίας και της αφοσίωσης στο καθήκον ως σταθερές αξίες που οφείλουν να διατηρηθούν».

Πηγή: ΚΥΠΕ