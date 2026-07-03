Η έναρξη της κατ’ άρθρο συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για το νομοσχέδιο που προβλέπει τη σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων σημαδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ.

Αφορμή τα στενά χρονοδιαγράμματα για εξέταση του νομοσχεδίου τα οποία κατήγγειλε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού αναφερόμενος σε «διαδικασία παρωδία», ενώ η Πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, απέρριψε τις επικρίσεις, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί να μη χαθούν πόροι από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία οργανισμού που θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, αυτοεργοδοτουμένων και άλλων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικά κενά, αποτελώντας ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η συζήτηση θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα, με στόχο την ολοκλήρωση της κατ' άρθρον εξέτασης και την ψήφιση του νομοσχεδίου πριν από τη διακοπή των εργασιών της Βουλής.

Ένταση για τη διαδικασία

Ο κ. Δαμιανού διαμαρτυρήθηκε έντονα για τον χρόνο που δόθηκε στα κόμματα να μελετήσουν το εκτενές νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για «συνεδρία παρωδία» και υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει ένα κείμενο 400 σελίδων χωρίς επαρκή προετοιμασία. Ανέφερε μάλιστα ότι μόνο η κ. Ερωτοκρίτου υιοθετεί αυτές τις πρακτικές, κάτι που δεν έκαναν προκάτοχοί της.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε ότι η Επιτροπή Οικονομικών αποτελεί μία από τις πιο παραγωγικές επιτροπές της Βουλής και πως δεν είναι διατεθειμένη, όπως είπε, να χαθούν κονδύλια του Σχεδίου Ανάκαμψης λόγω καθυστερήσεων. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε όταν ο κ. Δαμιανού διερωτήθηκε γιατί η Κυβέρνηση απέστειλε τόσο αργά το νομοσχέδιο στη Βουλή, με την κ. Ερωτοκρίτου να ανταπαντά ότι η δική της προτεραιότητα είναι «να πάρει και το τελευταίο σεντ που δικαιούται ο τόπος» και κατηγορώντας το ΑΚΕΛ ότι έχει ως πολιτική ατζέντα τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Επίκεντρο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το κατά πόσο οι πόροι του νέου οργανισμού θα κατευθυνθούν κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δήλωσε ότι στηρίζει τη δημιουργία του οργανισμού, ζητώντας όμως αυστηρή εταιρική διακυβέρνηση, αποτελεσματική εποπτεία και σωστή διαχείριση.

Από την πλευρά της, η ΠΟΒΕΚ εξέφρασε παράπονα για τον τρόπο της διαβούλευσης, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε μόνο ηλεκτρονικά, παρά το αίτημά της για δια ζώσης συζήτηση. Παράλληλα ζήτησε περισσότερο χρόνο για μελέτη του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι το 94% των κυπριακών επιχειρήσεων απασχολεί μέχρι δέκα εργαζομένους και εισηγήθηκε να προβλεφθεί νομοθετικά ότι τουλάχιστον το 60% των διαθέσιμων πόρων θα κατευθύνεται σε αυτές.

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασαν Βουλευτές από διαφορετικά κόμματα. Η Σάβια Ορφανίδου, Βουλευτής ΔΗΣΥ, διερωτήθηκε κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος να διοχετευθούν πόροι σε επιχειρήσεις που δεν αποτελούν τον βασικό στόχο του οργανισμού λόγω του διαφορετικού ορισμού του μεγέθους των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό και κυπριακό επίπεδο.

Ο Άριστος Δαμιανού επεσήμανε επίσης την έγνοια του κόμματός του για τις μικρές, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ο Μάριος Πελεκάνος, Βουλευτής ΕΛΑΜ, επισήμανε ότι το νομοσχέδιο καλύπτει και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ζητώντας παράλληλα διευκρινίσεις για την καταχώριση των σχετικών δανείων στο σύστημα «Άρτεμις».

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης ανέφερε ότι θα ήταν ιδανικό το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων να διοχετευθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ότι οι δικαιούχοι καθορίζονται με βάση τον σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι σκοπός του νομοσχεδίου δεν είναι να αποκλείσει κατηγορίες επιχειρήσεων, αλλά να καλύψει τα χρηματοδοτικά κενά που παρουσιάζονται στην αγορά. Όπως αναφέρθηκε, η πρόθεση είναι να μπορούν να επωφεληθούν όλες οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βασίζεται τόσο στον αριθμό εργαζομένων όσο και στον κύκλο εργασιών, σημειώνοντας ότι οι σχετικές λεπτομέρειες θα περιληφθούν σε εγκύκλιο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, ο κ. Δαμιανού άσκησε κριτική στην Κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο προώθησε το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι αυτό κατατέθηκε «άρον άρον» και υπό την πίεση των χρονοδιαγραμμάτων που συνδέονται με την εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών «θυμήθηκαν πριν από λίγες ημέρες» την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού για ευκολότερη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η Βουλή να καλείται να εξετάσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο νομοσχέδιο, ενώ ακόμη και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συνέχιζαν να υποβάλλονται υπομνήματα και να εκφράζονται επιφυλάξεις από εμπλεκόμενους φορείς.

Ο κ. Δαμιανού ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ συμφωνεί επί της αρχής με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού που θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρών, χαμηλομεσαίων, μεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων. Ωστόσο, εξέφρασε ανησυχία ότι το προτεινόμενο πλαίσιο δεν περιορίζεται σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά επιτρέπει τη χρηματοδότηση και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ανέφερε ότι το κόμμα θα επιδιώξει να καταθέσει βελτιωτικές προτάσεις κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και θα διαμορφώσει την τελική του στάση στην Ολομέλεια ανάλογα με το τελικό περιεχόμενο του κειμένου.

Από την πλευρά του, ο κ. Πελεκάνος δήλωσε ότι το κόμμα του αντιμετωπίζει θετικά, επί της αρχής, τη δημιουργία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, εκτιμώντας ότι μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών που υπάρχουν σήμερα στην αγορά. Όπως είπε, ο οργανισμός μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα στη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και των μικρών και πολύ μικρών, κυρίως οικογενειακών, επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο κ. Πελεκάνος ανέφερε λαμβάνονται συγκεκριμένες εισηγήσεις επί του νομοσχεδίου, σημειώνοντας ότι η επεξεργασία του θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών. Aνέφερε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η κατ’ άρθρον εξέταση, ενώ σημείωσε ότι η έγκαιρη ψήφιση είναι κρίσιμη, καθώς η δημιουργία του οργανισμού αποτελεί συγκεκριμένο ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, όπως προειδοποίησε, ενδεχόμενη καθυστέρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Κύπρο.

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