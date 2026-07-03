Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της κυβέρνησης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αποφεύγοντας ωστόσο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει σχετικά σενάρια.

Απαντώντας στο Sigma και την Εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι για το αν επίκειται ανασχηματισμός, ο κ. Λετυμπιώτης αστειεύτηκε ότι θα πρέπει «να φέρνει μαζί του έναν κασετόφωνο» για να επαναλαμβάνει την ίδια απάντηση κάθε φορά, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται να δώσει κάποια είδηση επί του θέματος.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο ούτε είναι σε θέση να σχολιάσει σχετικές πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι η απόφαση αποτελεί αποκλειστικό συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα το ασκήσει όταν και εφόσον ο ίδιος το κρίνει, ως προς τα πρόσωπα τα οποία θεωρεί ότι μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου έρχεται ενώ το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι πολιτικές συζητήσεις και οι φήμες περί ενδεχόμενων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη επιβεβαίωση από το Προεδρικό.







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