Το ΑΚΕΛ εγείρει ερωτήματα για τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα της κυβέρνησης στη διαδικασία διορισμού ποινικών ανακριτών, αφού αμέσως εντοπίστηκε σύγκρουση συμφέροντος.

Χαρακτηρίζει ως ελέφαντα στο δωμάτιο τους κυρίους Σαββίδη και Αγγελίδη, αφού θα έχουν τον τελικό λόγο για την αξιολόγηση του όποιου ερευνητικού έργου. Το κόμμα της Αριστεράς απαιτεί εκ νέου την άμεση παραίτηση τους.

Αυτούσια η ανακοίνωση

«Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη διόρισε ποινικούς ανακριτές για το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος-μαφία» και ευθύς αμέσως εντοπίστηκε καταφανής σύγκρουση συμφέροντος για τον ένα εξ αυτών. Αυτό εγείρει ερωτήματα για τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα της κυβέρνησης σε αυτή τη διαδικασία. Όσο δε για τη νέα αυτοεξαίρεση, προφανώς αυτή τείνει να γίνει πατέντα και καταλήγει σε αυτοακύρωση.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι άλλος. Είναι οι κύριοι Σαββίδης και Αγγελίδης που βρίσκονται στην ηγεσία της Εισαγγελίας και είναι αυτοί που θα έχουν τον τελικό λόγο για την αξιολόγηση του όποιου ερευνητικού και ανακριτικού έργου. Είναι υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών να αναμένεται να πιστέψουν ότι δύο διορισμένοι από τον Αναστασιάδη, υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη και φίλοι του Αναστασιάδη θα αποφασίσουν αν θα διωχθεί ο Αναστασιάδης και οι άνθρωποί του. Το ΑΚΕΛ απαιτεί την άμεση παραίτησή τους. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για κάθαρση και λογοδοσία.»