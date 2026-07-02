Για τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ, μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Όπως ανέφερε, οι συναντήσεις του Προέδρου με τις Γραμματείες των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δεν πρέπει να προκαλούν εντύπωση, αφού αυτό είναι κάτι αυτονόητο, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ.

Είπε, επίσης, ότι ήταν η τέταρτη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ μετά τις Βουλευτικές Εκλογές, σημειώνοντας ότι «το ΔΗΚΟ είναι βασικός εταίρος της Κυβέρνησης και συνέβαλε και συμβάλλει, όπως και η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ, σε μεγάλο βαθμό, στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της χθεσινής συνάντησης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ήταν κοινή θεώρηση όλων ότι η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, οι πολιτικές που η Κυβέρνηση προωθεί και υλοποιεί, αποτελούν επιτυχίες. Αποτελούν ένα έναυσμα για την απόδειξη του πώς μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών, και ειδικά τα στελέχη του ΔΗΚΟ αυτό το έχουν αναγνωρίσει αφού και οι ίδιοι το είχαν προτάξει κατά την προεκλογική περίοδο με έναν τρόπο πολύ χαρακτηριστικό, αναγνωρίζοντας τα θετικά της συμμετοχής στη διακυβέρνηση. Πέραν τούτου, έγινε ανταλλαγή απόψεων για μια σειρά θεμάτων».

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Είπε ακόμη ότι «έγινε μια σφαιρική ανταλλαγή απόψεων πάντοτε στο πνεύμα του σεβασμού και της ειλικρίνειας που διέπει αυτή τη συνεργασία και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια κοινή διαπίστωση, ότι όσο προχωρεί, βελτιώνεται, ενισχύεται, επιταχύνεται η υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου, αυτό είναι προς όφελος όλων, κυρίως των πολιτών».

Ερωτηθείς αν έχει ενοχλήσει την Κυβέρνηση η διαρροή σε ΜΜΕ της επιστολής του Προέδρου του ΔΗΚΟ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η επιλογή αυτού που το έχει διαρρεύσει δεν απασχολεί την Κυβέρνηση», ενώ σε ερώτηση αν ενοχλεί την Κυβέρνηση ότι στην επιστολή του ο κ. Παπαδόπουλος έθετε την ατζέντα των συζητήσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι κάθε πολιτική δύναμη που στηρίζει ή δεν στηρίζει τον Πρόεδρο έχει το δικαίωμα να θέσει οποιοδήποτε θέμα και ο Πρόεδρος με σεβασμό θα ακούσει όλα τα θέματα και θα ασκήσει τις συνταγματικές του εξουσίες, όπως ο ίδιος αξιολογεί, στη βάση της εντολής που του έδωσε ο κυπριακός λαός.

Πηγή: ΑΠΕ